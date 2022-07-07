我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不排除全球經濟衰退可能性 IMF將3度下修經濟預測

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

作者逝世 「遊戲王」有多紅？遊戲卡曾拍賣出1298萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名漫畫「遊戲王」的卡牌，是許多粉絲的童年回憶。(聯合報資料圖片)
日本知名漫畫「遊戲王」的卡牌，是許多粉絲的童年回憶。(聯合報資料圖片)

日本人氣少年漫畫「遊戲王」作者高橋和希（本名為高橋一雅）7日被日本警方證實死訊，消息一出震驚亞洲粉絲，一名台灣網友不捨憾事發生，PO照悼念童年更分享自己到埃及「圓夢」的心情。

➤➤➤漫畫「遊戲王」作者高橋和希逝世 遺體受損 疑遭鯊魚等啃咬

「遊戲王」漫畫風靡全球，故事以埃及為背景，講述個性謙讓、擅長玩遊戲的日本高中生武藤遊戲與古埃及法老王的靈魂相遇，展開一場在卡牌遊戲中不斷戰鬥，相互陪伴成長的故事。

一場去年6月舉行的司法拍賣會就足以證明「遊戲王」在粉絲心中的地位。當時，中國安徽滁州市司法拍賣競標遊戲卡牌「青眼白龍白金卡」，竟上演競價失控場面，起價僅80元人民幣（約12美金），經2000多輪競買後，價格暴漲100萬倍，法院宣告中止前已突破8700萬元人民幣（約1298萬美金）。

青眼白龍金卡是日本知名漫畫「遊戲王」裡面的道具，在全球限量發售僅500張，且用黃金打造，因此在動漫圈內有很高的收藏價值。該場競價飆出歷史天花板，也奠定了「遊戲王」漫畫在粉絲心中崇高的地位。

台灣粉絲在卡牌交易社團發文悼念「遊戲王」作者高橋和希，並PO照分享自己帶著決鬥盤...
台灣粉絲在卡牌交易社團發文悼念「遊戲王」作者高橋和希，並PO照分享自己帶著決鬥盤到埃及圓夢。 (圖擷自遊戲王卡自由交易區)

然而，高橋和希猝逝消息傳回台灣後，令粉絲錯愕悲痛。有台灣粉絲就在卡牌交易社團PO文悼念，「因為這個作品，讓我長大帶著決鬥盤去了埃及，R.I.P，我的童年」，他還貼出在金字塔前留影紀念的照片，讓粉絲看了更是鼻酸。

日本 拍賣 動漫

上一則

新Omicron肆虐 澳洲宣布30歲以上可打第4劑疫苗

下一則

法紀錄片：俄侵烏前4天 馬克宏普亭通電激烈爭執

延伸閱讀

漫畫「遊戲王」作者高橋和希逝世 遺體受損 疑遭鯊魚等啃咬

漫畫「遊戲王」作者高橋和希逝世 遺體受損 疑遭鯊魚等啃咬
日單日確診逾4萬 觀光振興恐延後

日單日確診逾4萬 觀光振興恐延後
低欲望社會

低欲望社會
熱成這樣？日本乘客穿「一條線短褲」 只遮了神秘地帶

熱成這樣？日本乘客穿「一條線短褲」 只遮了神秘地帶

熱門新聞

英國首相強生。(Getty Images)

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

2022-07-07 08:18
退役美軍德瑞克。(美聯社)

赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

2022-06-30 15:06
中國三大航空集團——南航、國航、東航向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價327.57億美元，是近三年來中國民航業最大規模的客機訂單。(Getty Images)

空巴拿下超級大單 中國三大航空集團共訂購292架飛機

2022-07-01 13:50
丹麥首都哥本哈根一間購物中心驚傳槍擊事件，只見槍手神態自若、一派輕鬆地持槍在中心內漫步，嚇得民眾瘋狂逃竄。根據警方最新說法，目前死亡人數已升至3人、另外有3人受傷。(Getty Images)

不排除恐攻 民眾聞槍聲逃竄 哥本哈根商場槍擊案3死3傷

2022-07-03 21:15
梅鐸（左）正與曾是超模的妻子霍爾（右）辦離婚。（路透）

梅鐸妻為離婚「心碎痛苦」 怪他兒女挑撥離間

2022-07-02 12:36
斯里蘭卡近日深陷數十來最嚴重金融危機，全國各地皆出現反政府抗議活動。(歐新社)

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

2022-07-06 00:15

超人氣

更多 >
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎
中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量

FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量