斯里蘭卡破產 這些國家經濟也有崩潰之虞

斯里蘭卡一名領日薪的工人坐在街頭。(美聯社)

斯里蘭卡正經歷最近記憶中最嚴重危機，政府宣告國家破產。美聯社報導，阿富汗、阿根廷、埃及、寮國、黎巴嫩、緬甸 、巴基斯坦、土耳其、辛巴威經濟也深陷困境或面臨極大風險。

報導指出，斯里蘭卡並非唯一陷入嚴重困境的經濟體。糧食、燃料和其他日常必需品價格因烏克蘭戰爭而飆升，包括寮國、巴基斯坦、委內瑞拉和幾內亞在內，全球各地許多國家都在拉警報。

聯合國秘書長全球危機應對小組（Global Crisis Response Group）上個月在報告中指出，94個國家的約16億人在糧食、能源和金融體系其中至少一個面向陷入危機，當中約12億人生活在「完美風暴」國家，對生活費危機和其他長期壓力極度脆弱。

這些國家陷入困境的確切原因各異，但就在新型冠狀病毒疫情 對旅遊和其他商業活動衝擊消退之際，它們都陷入俄羅斯—烏克蘭戰爭推升糧食和燃料成本的風險中。世界銀行（World Bank）因此估計，開發中經濟體今年的人均收入將會比疫情前低5%。

經濟壓力不但在許多國家助長示威潮，為疫情紓困方案提供資金的短期高息借貸還讓早就幾乎難以履行還款義務的國家累積更多債務。根據聯合國數據，全球最貧窮國家當中，逾半陷入債務困境或處於高風險中。

早已飽受貪腐、內戰、政變或其他災難蹂躪的國家發生了若干最嚴重危機。這些國家承受著不成比例的痛苦負擔，卻得過且過。以下是一些陷入極度困境或面臨最大風險的經濟體。

阿富汗

自從美國及其北大西洋公約組織（NATO）盟國去年撤軍以來，外援這項長期重要支柱說停就停，使得塔利班（Taliban）重新掌權下的阿富汗深陷嚴重經濟危機。加上各國不承認塔利班合法性而升高制裁力道、停止銀行交易、貿易為之癱瘓。美國總統拜登政府更凍結了阿富汗存放美國的70億美元外匯儲備。

阿富汗3900萬人口中約半數面臨危及生命的糧食不安全，醫護人員和教師在內的大多數公務員遭欠薪數月。最近發生的地震奪走1000多條人命，更加劇這個國家的苦難。

阿根廷

每10個阿根廷人中約有4個人貧窮。隨著貨幣 貶值，阿根廷中央銀行的外匯儲備低到危險程度。今年通貨膨脹率預計會超過70%。

數以百萬計阿根廷人大體上得靠慈善廚房和國家福利計畫才能活命，其中許多是透過與執政黨有關、政治影響力強大的社會運動進行。最近與國際貨幣基金（IMF）達成的一項440億美元債務重整協議挨批作出會妨礙經濟復甦的讓步。

埃及4月通膨率飆升近15%。圖為開羅街頭。(美聯社)

埃及

埃及4月通膨率飆升近15%，造成其1億300萬人口其中近1/3活在貧困中。而在此之前，他們早就因為浮動貨幣政策和削減燃料、水電補貼等緊縮措施在內的野心勃勃改革計畫而受害。

央行升息以抑制通膨並且允許貨幣貶值，增加埃及償還巨額外債的難度。埃及的淨外匯儲備持續減少，沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國已承諾提供220億美元存款和直接投資等援助。

寮國

在疫情爆發前，內陸小國寮國是成長最快經濟體之一。但其債務水平飆升，而且和斯里蘭卡一樣，正與債權國就如何償還價值數十億美元貸款展開談判。由於政府財政脆弱，問題迫在眉睫。

世銀表示，寮國外匯儲備相當於不到兩個月的進口額。寮國貨幣貶值30%使情勢惡化，疫情導致物價上漲和失業，恐造成貧困加劇。

黎巴嫩

與斯里蘭卡一樣，黎巴嫩也是同時面臨貨幣崩潰、物品短缺、通膨嚴峻、飢餓問題加劇、出現買汽油人龍和中產階級人數銳減等諸多不利條件。它也曾經歷漫長內戰，政府失能和恐怖攻擊則阻礙復甦。

2019年底政府擬議開徵新稅，對統治階級的長期憤怒就此引爆，造成長達數月示威。接下來，黎巴嫩貨幣開始貶值，未能償還達國內生產毛額（GDP）170%的約900億美元債務。黎巴嫩是全球債務最高國家之一。

世銀2021年6月在黎巴嫩鎊已貶值近90%之際表示，當地陷入超過150年以來舉世最嚴重危機。

緬甸

疫情和政治不穩定夾擊緬甸經濟，軍方2021年2月發動政變上台後局勢更加混亂，導致西方對軍方持有的商業控股公司實施制裁。緬甸經濟去年萎縮18%，預測今年幾乎不會成長。

超過70萬人因武裝衝突和政治暴力而逃離或被迫離開家園。由於情勢如此不確定，世銀最近發布的全球經濟成長預測排除對緬甸2022年至2024年的預測。

巴基斯坦一名投資者看著股市起伏。(美聯社)

巴基斯坦

和斯里蘭卡一樣，巴基斯坦也一直在與IMF緊急協商，期盼重啟一項60億美元紓困計畫。原油價格飆漲推升燃料價格，助長其他成本攀高，使得通膨率超過21%。

一位部長呼籲民眾少喝茶，以降低6億美元茶葉進口額，激怒許多巴基斯坦人。過去一年，巴基斯坦貨幣兌美元匯價貶值約30%。截至3月底，巴基斯坦外匯儲備已降至135億美元，僅相當於兩個月的進口額。

土耳其

政府財政惡化、貿易逆差不斷擴大，加劇土耳其債臺高築。與此同時，當地通膨率超過60%、失業率居高不下。土耳其里拉兌美元和歐元匯價去年底跌至歷史低點後，央行拋售外匯儲備來抵抗貨幣危機。

為緩解高通膨帶來的打擊，當局實施減稅並且進行燃料補貼，卻削弱了政府財政。家家戶戶只能勉強設法購買糧食和其他物資。土耳其外債規模約達GDP的54%。

辛巴威

辛巴威通膨率已超過130%，令人擔心2008年高達5000億%的惡性通膨重演。辛巴威經濟受到多年的去工業化、貪腐、低投資、低出口和高債務打擊，許多人三餐不繼。當局奮力為大體上「美元化」的當地經濟創造足夠美元流入。通膨使得當地人無法信任本國貨幣，增加對美元的需求。