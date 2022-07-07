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強生遭保守黨同志怒火逼下台 這3位前黨魁也是

中央社倫敦7日綜合外電報導
英國首相強生。(美聯社)
英國首相強生。(美聯社)

英國首相強生面臨連串閣員從他醜聞不斷的政府請辭，成為又一位被保守黨同志怒火逼下台的黨魁。在他之前有3位保守黨黨魁也是在同黨議員壓力下辭職，包括前首相梅伊。

佘契爾（Margaret Thatcher）

佘契爾是20世紀英國在位最久的首相，但她1990年11月在內閣反叛下含淚下台。當時她在黨魁選舉第一輪投票險勝後矢言捍衛寶座，最後仍不得不接受失勢現實。

前英相佘契爾是20世紀英國在位最久的首相。(美聯社)
前英相佘契爾是20世紀英國在位最久的首相。(美聯社)

佘契爾雖在1987年獲得壓倒性支持贏得第3個首相任期，但她任內卻對所有成年公民不分收入水準課徵「人頭稅」（poll tax），引發民眾暴力反抗。

佘契爾還因為堅定捍衛英國與歐洲的聯繫更緊密政策，而面臨內閣強大反對。曾是她親近盟友的侯艾（Geoffrey Howe）因而辭去內閣職位，並在國會對佘契爾的歐洲政策發動嚴厲攻擊。

這促使曾任英國國防大臣與環境大臣的赫索泰（Michael Heseltine）出面挑戰黨魁大位，但最後是梅傑（John Major）在保守黨國會議員投票中勝出當選新首相。

史密斯（Iain Duncan Smith）

史密斯是英國右翼疑歐派一員，梅傑稱呼這群人是「混蛋」。2001年保守黨在大選中再度敗給工黨，史密斯取代赫格（William Hague）接任黨魁。他的異軍突起歸功於佘契爾與效忠她的議員支持。

前英相史密斯。(Getty Images)
前英相史密斯。(Getty Images)

然而，這位英國政壇上自成一格的「安靜男子」，面對充滿領袖魅力的時任首相工黨黨魁布萊爾（Tony Blair）時，卻顯得難以捍衛立場。

於是到了2003年10月，儘管民眾十分反對英國介入伊拉克戰爭，但史密斯仍無法對布萊爾構成任何挑戰，令保守黨國會議員感到絕望，使得他輸了信任投票，成為1930年代以來首位沒帶頭打過大選的保守黨黨魁。

梅伊（Theresa May）

英國2016年公民投票產生脫離歐洲聯盟（EU）的震撼性結果，導致時任首相卡麥隆（David Cameron）辭職下台，曾任內政大臣的梅伊於是在同年7月當上保守黨黨魁與首相。

前英相梅伊。(美聯社)
前英相梅伊。(美聯社)

梅伊上台後，立刻面臨必須協商英國脫歐條件。她嘗試協商一份「軟性」脫歐協議，但遭到保守黨內脫歐強硬派人士否決。

梅伊決定在2017年6月舉行提前大選，盼強化自身實力對抗保守黨脫歐反叛人士和工黨。但結果證明這個賭注是場災難，工黨在極左派黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）領導下勢力大增，迫使梅伊必須轉向親英國的北愛爾蘭聯合主義派議員求援，以獲得國會支持。

保守黨內反梅伊人士在2018年12月對她發動不信任投票，但並未過關。然而，當梅伊的脫歐協議在數十名保守黨議員倒戈下，第4度在英國國會下議院遭到拒絕，她的黨魁領導力已受到致命打擊元氣大傷。

梅伊最終在2019年5月宣布下台，進而啟動保守黨黨魁之爭，2個月後正是由強生（Boris Johnson）勝出登上大位。

英國 投票 脫歐

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