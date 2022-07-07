俄政商人士慶強生下台 克宮酸希望更專業的人領導英國

俄羅斯當局對英相強生（前左）即將辭職一事，表示希望英國能由「比較專業的人士」接掌政權。強生是烏克蘭最堅定的支持者之一，圖為強生6月到基輔會見澤倫斯基（前右）。（美聯社）

法新社報導，英國 首相強生7日宣布辭職，俄國 克里姆林宮表示，他們希望有「更專業的人」來領導英國，但目前看來希望渺茫，還直言他們和強生不喜歡彼此。路透指出，俄國政界和商界人士得知強生辭職後歡慶，稱「愚蠢的小丑」（stupid clown）終於走了。

克里姆林宮發言人佩斯科夫告訴記者：「我們希望有個更專業、會透過對話決策的人領導英國，但目前看來希望渺茫。」

多年來，英俄關係向來很糟糕，雙方關係自俄國侵烏以來幾乎崩潰。英國政府制裁了數十名與克里姆林宮當局關係密切的俄國大亨。佩斯科夫談及強生時說：「他確實不喜歡我們，而我們也不喜歡他。」

俄國政界和商界人士當天也歡慶強生下台，稱「愚蠢的小丑」終於走人。俄國鋁業巨擘德里帕斯卡（Oleg Deripaska）在Telegram表示，對於一個「愚蠢的小丑」而言，這是個「不光彩的結局」，他的良心「將因俄烏這場毫無意義的衝突所造成上萬條生命殞落」而受傷害。

俄國國家杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）也說，「小丑走了」，「他是力挺烏克蘭 抗俄的主要人士之一，歐洲領袖須思考這個政策的走向」。

中央社莫斯科7日綜合外電報導

俄羅斯當局今天宣稱，並不關心媒體報導的英國首相強生（Boris Johnson）即將辭職一事，但又表示，希望英國能由「比較專業的人士」接掌政權。

路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天向記者表示，「他（強生）不喜歡我們，我們也不喜歡他」，還說俄方並不關心強生的去留。

法新社報導，不過培斯科夫又說，「我們希望，英國未來由能夠透過對話作出決策的比較專業人士接掌政權…但目前希望渺茫」。

俄、英關係已惡化多年，而自俄國總統普亭（Vladimir Putin）2月24日派軍進攻烏克蘭以來，兩國關係幾乎已崩潰。

強生政府已對數十名與克里姆林宮關係良好的俄國富裕人士實施制裁，並表示，英國不再歡迎這些人的資金入境。

在烏克蘭力戰俄軍的情況下，強生是烏克蘭最堅定的支持者之一。自戰事爆發以來，強生已兩次訪問基輔，且跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）建立私交。