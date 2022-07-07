我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京女大學生謀殺案 被害人男友判死刑

女作家網路公審要求疫苗卡的店家 餐廳老闆遭死亡威脅

英相強生下台在即 下任首相選拔流程一次看

中央社倫敦7日綜合外電報導
英相強生辭去保守黨黨魁。(美聯社)
英相強生辭去保守黨黨魁。(美聯社)

再度面臨逼宮風暴的英國首相強生（Boris Johnson）今天辭去保守黨黨魁，但會暫代首相職務直到秋天。一般預計，尋找首相繼位人選的程序也將正式啟動。

以下是路透整理出英國首相繼位人選的產生流程。

● 取代強生的候選人必須是保守黨國會議員，有意角逐首相大位者主動表達意願，可能有許多人出面競爭，但每位候選人皆需獲得2名保守黨議員提名

● 保守黨議員將舉行數輪無記名投票，以縮短競爭名單。議員需在每次投票中選出最屬意的候選人，得票數最少者將被淘汰。

● 重複上述投票程序，直到剩下2名候選人。依過往慣例，投票通常在周二及周四舉行。

● 最後的2名候選人將由所有保守黨黨員透過郵寄投票進行決選，勝出者將獲任命為新的保守黨領袖。英國下議院的多數黨領袖實際上就是首相。

強生繼任人選揭曉的時間未定，端看有多少人出馬角逐大位。2016年時任首相卡麥隆（David Cameron）因脫歐公投提出請辭後，梅伊（Theresa May）在不到3周內成為繼任者。

2019年，強生在保守黨黨魁決選中面對時任英國外相韓特（Jeremy Hunt）。梅伊宣布辭職的2個月後，強生繼任首相。

投票 英國 提名

上一則

德、荷港口塞爆 通膨引爆勞資爭端

延伸閱讀

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
保守黨改變規定 英相強生再臨不信任投票

保守黨改變規定 英相強生再臨不信任投票
不爽強生醜聞 英「首席捕鼠大臣」賴瑞也宣布不幹了

不爽強生醜聞 英「首席捕鼠大臣」賴瑞也宣布不幹了
英政壇朝野逼宮 首相強生拒下台 排除提前大選

英政壇朝野逼宮 首相強生拒下台 排除提前大選

熱門新聞

澳洲女子克萊爾因遲遲找不到工作而無法繼承1200萬澳幣遺產。圖取自克萊爾妻子IG帳號。

澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

2022-06-29 12:39
退役美軍德瑞克。(美聯社)

赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

2022-06-30 15:06
中國三大航空集團——南航、國航、東航向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價327.57億美元，是近三年來中國民航業最大規模的客機訂單。(Getty Images)

空巴拿下超級大單 中國三大航空集團共訂購292架飛機

2022-07-01 13:50
丹麥首都哥本哈根一間購物中心驚傳槍擊事件，只見槍手神態自若、一派輕鬆地持槍在中心內漫步，嚇得民眾瘋狂逃竄。根據警方最新說法，目前死亡人數已升至3人、另外有3人受傷。(Getty Images)

不排除恐攻 民眾聞槍聲逃竄 哥本哈根商場槍擊案3死3傷

2022-07-03 21:15
一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

2022-06-28 16:36
梅鐸（左）正與曾是超模的妻子霍爾（右）辦離婚。（路透）

梅鐸妻為離婚「心碎痛苦」 怪他兒女挑撥離間

2022-07-02 12:36

超人氣

更多 >
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎
中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光
FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量

FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作