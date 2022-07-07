不堪逼宮？英媒驚爆：英相強生今將宣布辭職

英國首相強生。(Getty Images)

英國 已累計有數十名官員下台，不少人呼籲英國首相強生下台。但英國天空新聞爆料，一名消息人士表示，英國首相強生預計「今（7日）天就請辭下台」。

Sky News報導，自5日晚間至7日早上，現在已有超過50人卸下強生政府的官職。大臣一級有率先發難的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）與前衛生大臣賈維德（Sajid Javid），威爾斯事務大臣哈特（Simon Hart）、北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）與上任不到2天的教育大臣唐內蘭（Michelle Donelan）陸續遞出辭呈。

同時，當面告訴強生「必須辭職」的城鎮升級與房屋社區大臣戈夫遭到開除，接替蘇納克出任財相的查哈威（Nadhim Zahawi）則以書面聲明公開呼籲強生自行求去。

根據衛報整理，其他人分為各部門的國務部長（Minister）、議會私人秘書（Parliamentary private Secretary）與貿易特使（Trade envoy），保守黨副主席阿佛拉米（Bim Afolami）也已走人。

除爆出辭職潮外，內政大臣巴特爾（Priti Patel）與運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）在內的內閣高層更組團親自勸強生下台，檢察總長布雷弗曼（Suella Braverman）則公開表達角逐強生下台後的黨魁一職。另有報導指出，其他議員現在則拒絕在強生政府任職。