斯里蘭卡破產 當中積欠中國債務55億美元

斯里蘭卡的漢班托塔港無力還債已租借給中國使用。（取材自微博）

斯里蘭卡 宣布國家破產，宣稱這場史無前例的經濟危機將至少持續到2023年底。西方國家先前指責中國在多國的一帶一路 倡議，設下債務陷阱，但遭中國駁斥，經統計，斯里蘭卡的外債總額達到510億美元，中國約為1/10。

疫情是擊垮斯里蘭卡的最後一根稻草，美聯社報導，斯里蘭卡的外債總額達到510億美元，2026年以前需支付250億美元，另有70億美元需今年支付。然而，5月19日，由於無法向債權人支付款項，斯里蘭卡陷入自1948年獨立以來的首次主權債務違約。目前，斯里蘭卡已暫停償還外債。

先前有關於中國一帶一路的「中國債務陷阱」這一詞形容中國在亞洲、非洲、拉丁美洲等地區進行的投資建設，指控「中國用龐大的債務套住了許多發展中國家」。但遭到大陸官方多次的反駁並指是誣衊，但斯里蘭卡欠中國多少錢，備受微博網友關切。

騰訊新聞報導，斯里蘭卡總計大約欠款55億美元。今年4月份時，斯里蘭卡一度向中國借款10億美元，用來償還到期的債務。

目前，斯里蘭卡一共欠外債約510億美元，其中，中國貸款 約占10%，即51億美元。在這部分債務中，優惠貸款占到60%以上，利率2%，管理費0.5%，還款期15至20年。中國提供的其餘40%非優惠貸款在斯里蘭卡總債務中僅占20%。其餘80%是以主權債券、定期融資工具等形式從國際資本市場借貸的。

另外，漢班托塔港是斯里蘭卡的一個海運港口。於2010年11月8日開工建設，預計全部建設費用需要17.61億美元，其中一期工程建設費用為3.61億美元，中國進出口銀行為其提供了85%的資金。到了2017年7月，斯里蘭卡無力償還貸款，遂將漢班托塔港租借給中國，租期99年，條件是不得將該港的建設用於軍事目的。

斯里蘭卡在建設拉賈派克薩機場時，也向中國借了2億美元，但是該機場使用得非常少，以至於一度無法支付電費。