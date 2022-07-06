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菲總統小馬可仕會見王毅 正襟危坐有如聽話的小學生

記者陳言喬／即時報導
菲律賓總統小馬可仕（右）６日會見大陸國務委員兼外長王毅（左）。小馬可仕正襟危坐的姿勢讓人印象深刻。（新華社）
菲律賓總統小馬可仕（右）６日會見大陸國務委員兼外長王毅（左）。小馬可仕正襟危坐的姿勢讓人印象深刻。（新華社）

菲律賓總統小馬可仕6日在馬尼拉會見應邀訪菲的大陸國務委員兼外長王毅。小馬可仕表示，菲律賓奉行和平獨立外交理念，始終堅持一個中國政策。南海問題不是菲中關係的主流，菲方願同中方「找到友好解決辦法」。

根據新華社發布的兩人會見照片，小馬可仕正襟危坐雙手合什放在兩腿之間，有如乖乖聽課的小學生，王毅則是腰桿挺直自然大方的與小馬可仕會談。　　

新華社報導，小馬可仕表示，中國不僅是菲律賓的鄰國，是菲最大貿易夥伴和重要發展夥伴，兩國友好只能也必須進一步加強。新冠疫情發生後，中方率先馳援，率先提供疫苗和防護物資，助力菲維護人民生命安全，菲方對此衷心感謝。中方有力支持菲推進「大建特建」，為菲改善基礎設施發揮重要作用。菲希望持續推進兩國政治、經貿、教育、文化等廣泛領域合作，不斷豐富戰略夥伴關係內涵。

小馬可仕說，南海問題不是菲中關係的主流，不應限制和妨礙雙方合作。菲方願同中方坦誠交流，找到友好解決辦法。這才是兩國相處的正確方式，才能使雙方合作取得更多成果，才能為兩國人民帶來更多利好。

王毅轉達大陸國家主席習近平對小馬可仕總統的親切問候，期待兩國元首將為雙邊關係把舵導航，提供戰略指引。中菲關係正站在新的起點上，中方願同菲方堅持兩國友好合作大方向，共同致力於成為互幫互助的好鄰居、相知相近的好親戚、合作共贏的好夥伴的「三好關係」，開創兩國關係新的「黃金時代」。

中國堅定支持菲新政府順利施政，願同菲方開展大農業、大基建、大能源、大人文四個重點領域合作，助菲加快發展振興，給菲民眾創造更多福祉。　　

王毅表示，中菲友好延續千年。中菲合作遠遠超越海上分歧，不能讓具體分歧定義兩國關係，不能讓個別爭議干擾兩國合作。雙方應加強對話溝通，妥處敏感問題，使海洋合作成為雙方討論處理海上事務的主基調，讓構建好鄰居、好親戚、好夥伴的「三好關係」成為兩國人民的新共識。

王毅同日還會見了菲律賓副總統莎拉、國家安全顧問卡洛斯，同新任外長馬納羅舉行會談並共同出席合作文件簽字儀式。

小馬可仕7月5日接受菲媒訪問時表示，西菲律賓海（南海）爭議不是菲中關係的全部。兩國關係發展可以加入文化交流、教育交流，「甚至軍事（交流），如果那有用的話」。

今年65歲的小馬可仕，早在1974年10月就與其母親伊美黛訪問過北京，並與毛澤東握手與擁抱，隨後多次參訪中國，對中國留下深刻印象。

小馬可仕在6月30日就職，中國大陸派出國家副主席王岐山出席小馬的就職儀式，僅隔一周，國務委員兼外長王毅又赴菲律賓正式訪問，說明大陸對菲律賓新總統小馬可仕的重視。

王毅 教育 北京

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