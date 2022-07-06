沒經驗沒履歷都錄取 歐洲飯店業人力荒 徵才來者不拒

夏季旅遊旺季即將來臨，歐洲從頂級飯店到小型旅館都正苦於招募人手，已經到了對有意求職者來者不拒的程度。（路透）

夏季旅遊旺季來臨之際，歐洲頂級連鎖飯店正拚命招募人手，沒有經驗甚至沒有履歷的求職者都一概錄用，反映多年來旅館 業薪資過低的現象，已反過來讓業者吃盡苦頭，招不到人來滿足不斷增加的需求。

隨著國際旅行因全球爆發新冠疫情 而停擺，成千上萬的勞工離開旅館業後一去不復返，讓飯店業者在解封後面臨嚴重的人力短缺。

歐洲最大酒店集團Accor執行長Sebastien Bazin上月說，正在進行一項實驗性招募計畫，向完全沒有相關經驗的求職者招手。Accor擁有Mercure、Ibis及Fairmont等品牌，飯店遍布110多個國家及地區，在全球有3.5萬個職位待補。

Bazin表示，已在里昂和波爾多試行這類徵才行動，接下來要面試沒有履歷、毫無工作經驗的求職者，並在24小時內發布錄取通知，新人將接受六小時的培訓。Accor已規劃短期內在法國僱用年輕人及移民，同時減少部分服務。

西班牙和葡萄牙旅遊業的人力荒特別嚴峻，該產業在疫情前分別占兩國經濟產值的13％和15％。飯店老闆正祭出誘因，包括開出更高薪水、免費住宿、獎金及健保 等條件。

西班牙飯店集團Melia為吸引人才，近期提供員工住宿福利，執行長Gabriel Escarrer說：「許多員工決定轉換到其他產業，所以我們等於從零開始，必須為人才而戰。」

小型業者也正面臨相似挑戰。里斯本指標性酒店Hotel Mundial營運總監說，目標是徵聘約59人，如果員工不足，部分酒店將不得不降低客容量、捨去一些服務，「這對過去兩年毫無進帳的產業來說，既不幸又誇張」。

Accor執行長坦言，飯店住房率六到七成滿時人力尚可應付，但住宿高峰期即將來臨，屆時能否服務那麼多客人仍然是謎。