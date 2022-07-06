瑞典最重要政治活動阿爾梅道周 發生持刀攻擊事件

瑞典特蘭島阿爾梅道周活動場地附近，一女子遭到一名30多歲的男子持刀攻擊，身受重傷。警察和醫護人員趕到現場救助。(Getty Images)

在瑞典 哥特蘭島（Gotland）舉辦的阿爾梅道周在歷經COVID-19疫情 兩年後重新開辦，今卻傳出持刀攻擊憾事，原將於今日下午進行的中間黨黨主席演說因此取消。

持刀攻擊事件發生於哥特蘭島最大城維斯必（Visby）市中心，阿爾梅道周活動場地附近，當地時間約下午兩時，有一名女子遭到一名30多歲的男子持刀攻擊，身受重傷，目前在當地醫院治療中。

在民眾的幫忙下，持刀攻擊的30多歲男子已遭警方逮捕。

瑞典警方表示，目前還不清楚男子的犯案動機，並將案件定位為意圖謀殺偵辦。

根據瑞典「快報」（Expressen）的報導，男子沒有前科，跟被害人之間也沒有清楚的關聯。

北歐國家挪威、丹麥近幾周接連發生公共攻擊案，讓這起事件更加引人擔憂，目前中間黨（Central Party）已取消今天預定進行的演說，並且向受害人與其家屬致意。

阿爾梅道周（Almedalsveckan）為瑞典最重要的政治性的大型活動，由瑞典前總理帕爾梅（Olof Palme）發起，從1968年起，每年夏天在哥特蘭島舉辦，是各大政黨、倡議團體、非營利組織、新聞媒體等從事政治相關工作的團體與個人不可錯過的重要活動。

因為COVID-19疫情的關係，阿爾梅道周歷經停辦、線上辦理，今年首度重新開張，又適逢大選年，因此今年的活動額外受到各界矚目。