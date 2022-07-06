駐中使館微信、微博3貼文被刪 伯恩斯上推特揭發

美國駐中國大使勃恩斯。美聯社

美國駐中國大使勃恩斯今天指出，大使館上周在微信 、微博發表的3篇有關香港 及烏克蘭的貼文被網管刪除。他呼籲中國允許人民看得到美國領導人發言，如同美國人民聽得到中國領導人發言。

勃恩斯（Nicholas Burns）6日透過推特發文並附上截圖表示，「中華人民共和國審查部門上周再次刪除我們（美國駐中國大使館）在微信、微博帳號上，發布白宮和國務院關於香港和北約峰會的貼文」。

他呼籲，「中華人民共和國應該允許中國人民看得到美國領導人的發言，就如同美國人民聽得到中國領導人的發言」。

勃恩斯貼出的截圖顯示，美國駐中使館1日在微信發表的兩篇文章中，第一篇以「布林肯國務卿聲明：香港主權移交25年後」為題，第二篇則是「國家安全委員會（國家安全會議）發言人艾德利安．沃森（華森）就香港回歸25年發表的聲明」。

另一篇被刪除的則是美國駐中使館6月30日在新浪微博發表的文章，介紹6月29、30日北大西洋公約組織（NATO）馬德里峰會的概況，文中除提到「為應對俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭」的字眼外，並無任何可能觸及中國敏感神經的內容。

布林肯（Antony Blinken）1日發表聲明提到，7月1日原本是讓香港在「一國兩制」下保有自治50年承諾的中點。但現在看來，港府與北京 當局顯然不再把民主參與、基本自由與獨立媒體，視為承諾的一部分。而北京以國安法回應的所有作為，都是為剝奪港人被允諾的事物。美國會與港人站在一起，並呼籲當局恢復他們被允諾的自由。

華森（Adrienne Watson）同日的聲明則指出，北京與港府的作為，破壞基本自由及維繫全球穩定「以規則為基礎」的秩序。中共政策動搖香港的制度、規則與體系，這過去曾是國際信心的基礎，也是香港作為金融中心的基石。在新任特首李家超就職前夕，香港領導人應尊重「基本法」下港人受保護的權利與自由。