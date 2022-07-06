歐洲議會表決通過 支持將天然氣核能列綠能吸投資
歐洲議會6日投票通過歐盟提案，支持將天然氣及核能列為環境永續的「綠能」，以促進民間投資電廠，可讓歐盟穩定朝氣候目標邁進。然而這項提案在歐盟成員國和歐洲議會皆引發涇渭分明的對立，環保團體批評提案形同「漂綠」（greenwashing），將不惜訴諸歐洲法院。
去年格拉斯哥氣候峰會舉行期間即有消息指出，法國帶頭的歐盟擁核國家將提案將核能列為綠能，德國為中心的另一些歐盟國家則持反對立場，兩派針鋒相對。
歐盟執委會今年初提案，將天然氣和核能列為綠能投資項目。歐洲議會亦出現正反兩派僵持不下，環境和經濟兩個委員會上月表決反對提案。6日的全體表決中，議會705席有639人出席，結果以328票支持、278票反對及33票棄權，通過提案。
除非歐盟27個成員國中有20國否決，此提案將成為歐盟法規之一。
俄烏戰爭爆發後，為制裁俄羅斯，歐盟禁止俄國能源進口，加上國際能源價格大漲，依賴俄國能源的一些歐盟國家出現沉重財務壓力，對此也有意見。
「綠色和平」組織立即表態，將提出正式要求，對歐盟展開內部調查，若結論不如預期，將採取法律行動。
綠色和平歐盟永續金融行動代表亞莉安娜•羅德里格說：「這是個骯髒的政策，將天然氣和核能標籤為綠能是瘋狂的結論，只會讓更多錢流向（俄國總統）普亭的戰爭金庫，我們將在法院為此奮戰。」
歐盟強調，這項政策有條件限制，並非隨便開放；尤其在歐盟「2030年之前至少減少溫室氣體排放55%，2050年之前達到碳中和」的氣候目標下，每年需要約3,500億歐元投資，天然氣和核能是重要的過渡期能源。
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