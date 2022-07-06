歐洲議會表決通過 支持將天然氣核能列綠能吸投資

支持核能民眾6日拿著「核能，是的請用！」標語，在歐洲議會所在的法國史特拉斯堡街頭示威。（法新社）

歐洲議會6日投票通過歐盟 提案，支持將天然氣 及核能列為環境永續的「綠能 」，以促進民間投資電廠，可讓歐盟穩定朝氣候目標邁進。然而這項提案在歐盟成員國和歐洲議會皆引發涇渭分明的對立，環保團體批評提案形同「漂綠」（greenwashing），將不惜訴諸歐洲法院。

去年格拉斯哥氣候峰會舉行期間即有消息指出，法國帶頭的歐盟擁核國家將提案將核能列為綠能，德國為中心的另一些歐盟國家則持反對立場，兩派針鋒相對。

歐盟執委會今年初提案，將天然氣和核能列為綠能投資項目。歐洲議會亦出現正反兩派僵持不下，環境和經濟兩個委員會上月表決反對提案。6日的全體表決中，議會705席有639人出席，結果以328票支持、278票反對及33票棄權，通過提案。

除非歐盟27個成員國中有20國否決，此提案將成為歐盟法規之一。

俄烏戰爭爆發後，為制裁俄羅斯，歐盟禁止俄國能源進口，加上國際能源價格大漲，依賴俄國能源的一些歐盟國家出現沉重財務壓力，對此也有意見。

「綠色和平」組織立即表態，將提出正式要求，對歐盟展開內部調查，若結論不如預期，將採取法律行動。

綠色和平歐盟永續金融行動代表亞莉安娜•羅德里格說：「這是個骯髒的政策，將天然氣和核能標籤為綠能是瘋狂的結論，只會讓更多錢流向（俄國總統）普亭的戰爭金庫，我們將在法院為此奮戰。」