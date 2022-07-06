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歐洲議會表決通過 支持將天然氣核能列綠能吸投資

莊蕙嘉
支持核能民眾6日拿著「核能，是的請用！」標語，在歐洲議會所在的法國史特拉斯堡街頭示威。（法新社）
支持核能民眾6日拿著「核能，是的請用！」標語，在歐洲議會所在的法國史特拉斯堡街頭示威。（法新社）

歐洲議會6日投票通過歐盟提案，支持將天然氣及核能列為環境永續的「綠能」，以促進民間投資電廠，可讓歐盟穩定朝氣候目標邁進。然而這項提案在歐盟成員國和歐洲議會皆引發涇渭分明的對立，環保團體批評提案形同「漂綠」（greenwashing），將不惜訴諸歐洲法院。

去年格拉斯哥氣候峰會舉行期間即有消息指出，法國帶頭的歐盟擁核國家將提案將核能列為綠能，德國為中心的另一些歐盟國家則持反對立場，兩派針鋒相對。

歐盟執委會今年初提案，將天然氣和核能列為綠能投資項目。歐洲議會亦出現正反兩派僵持不下，環境和經濟兩個委員會上月表決反對提案。6日的全體表決中，議會705席有639人出席，結果以328票支持、278票反對及33票棄權，通過提案。

除非歐盟27個成員國中有20國否決，此提案將成為歐盟法規之一。

俄烏戰爭爆發後，為制裁俄羅斯，歐盟禁止俄國能源進口，加上國際能源價格大漲，依賴俄國能源的一些歐盟國家出現沉重財務壓力，對此也有意見。

「綠色和平」組織立即表態，將提出正式要求，對歐盟展開內部調查，若結論不如預期，將採取法律行動。

綠色和平歐盟永續金融行動代表亞莉安娜•羅德里格說：「這是個骯髒的政策，將天然氣和核能標籤為綠能是瘋狂的結論，只會讓更多錢流向（俄國總統）普亭的戰爭金庫，我們將在法院為此奮戰。」

歐盟強調，這項政策有條件限制，並非隨便開放；尤其在歐盟「2030年之前至少減少溫室氣體排放55%，2050年之前達到碳中和」的氣候目標下，每年需要約3,500億歐元投資，天然氣和核能是重要的過渡期能源。

氣候運動人士6日歐洲議會外抗議，手持繪有骷髏頭及寫著「化石燃料殺人」的標語。（美...
氣候運動人士6日歐洲議會外抗議，手持繪有骷髏頭及寫著「化石燃料殺人」的標語。（美聯社）
歐洲議會6日表決通過，支持歐盟將天然氣和核能列為綠能。（歐新社）
歐洲議會6日表決通過，支持歐盟將天然氣和核能列為綠能。（歐新社）

歐盟 綠能 天然氣

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