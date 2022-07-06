華爾街日報：俄軍將烏克蘭最大核電廠當軍事基地

占領烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的俄軍部隊，正在將這座歐洲最大的核能發電廠改造成一個前線軍事基地。美聯社

「華爾街 日報」報導，占領烏克蘭 札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的俄軍部隊，正在將這座歐洲最大的核能發電廠改造成一個前線軍事基地，加劇了電廠和員工數月來的安全危機。

俄軍入侵烏克蘭8天後，於3月4日憑藉優勢火力占領這座核電廠。距廠內6座反應爐僅數百公尺的訓練中心遭砲擊起火，幸未釀成災難。

不過據「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，占領電廠的500多名俄羅斯 士兵最近部署了重型火砲，並在提供反應爐冷卻用水的水庫沿岸鋪設人員殺傷地雷。烏克蘭部隊控制水庫對岸約5公里外的一些城鎮，但他們知道攻擊電廠很不容易，因為在運轉中的核反應爐周圍進行砲戰，其危險不言而喻。

俄軍新的武器配置有效保護核電廠不受烏軍反擊，也創下受審慎監管的核能產業前所未見的案例：一座核電廠被緩慢轉變成軍事要塞。俄軍每天都在這座規模排名世界前列的核電廠四周部署武器，用以鞏固對前線的控制。目前俄軍在烏克蘭南部的推進陷入停滯。

俄軍原已配置格勒（Grad）火箭發射器、戰車和運兵車，6月又在廠內煙囪陰影下部署龍捲風（Smerch）多管火箭發射車。工廠周圍挖掘了壕溝，軍警犬進駐臨時搭建的犬舍裡。俄羅斯國營核子企業（Rosatom）的高級技術人員在核電廠地下碉堡中建立了總部。

附近札波羅熱市仍由烏克蘭控制，派駐當地的一名歐洲官員說：「他們把核電廠當成火砲的基地。他們曉得烏克蘭不會對來自該廠的攻擊進行反擊。」

烏克蘭國防官員表示，就算烏軍能發動傳統軍事行動奪回核電廠，他們目前專注於對東北部的哈爾科夫（Kharkiv）和南部的赫松（Kherson）兩個城市發起反攻。

烏克蘭前國防部長札戈羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）稱：「這似乎是俄羅斯的策略之一，拿重要基礎設施當盾牌。我們不會攻擊那個核電廠…唯一的途徑就是包圍它，拿下周圍地區，並要求他們離開。」

札波羅熱距世界最嚴重核災發生地點車諾比核電廠（Chernobyl）僅480公里，核電廠員工和他們的家人擔心，札波羅熱核電廠日益軍事化，可能導致另一場事故。一名員工的妻子說：「他們不了解他們在那裡的所作所為可能會發生什麼後果。」

仍然管理這座電廠的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，俄軍威脅要排空廠裡的冷卻池，他們懷疑烏克蘭抵抗戰士將武器藏在池子裡。這可能對核電廠構成嚴峻挑戰，該廠依靠供應穩定的過濾水來冷卻反應爐和耗乏燃料棒。