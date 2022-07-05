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數千人參加哥本哈根槍擊追悼會 丹麥總理：團結一致

編譯張君堯／即時報導
丹麥首都哥本哈根一間購物中心上周末驚傳槍擊事件，造成包含2名青少年在內的3人死亡，5日有數千人聚集到事件發生的菲爾德購物中心為亡者致意。（路透）
丹麥首都哥本哈根一間購物中心上周末驚傳槍擊事件，造成包含2名青少年在內的3人死亡，5日有數千人聚集到事件發生的菲爾德購物中心為亡者致意。（路透）

丹麥首都哥本哈根一間購物中心上周末驚傳槍擊事件，造成包含2名青少年在內的3人死亡，5日有數千人聚集到事件發生的菲爾德購物中心（Field's mall）為亡者致意。

衛報報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）向前來致意的大批民眾表示「殘忍、不公正、無情，今晚我們都在哀悼」，並呼籲眾人在悲劇面前團結一致。

哥本哈根市長安德森（Sophie Andersen）也在演講中提到「我是2個十幾歲孩子的母親，因此不免會想到『如果是我的孩子怎麼辦？』」，隨後是片刻沉默並說道「兒童和年輕人不應該死、他們本應是不朽的」。

現場氣氛陰沉，聚集的許多家庭和年輕人都低聲啜泣，在事發購物中心一間體育用品店內工作的24歲店員斯托茲（Oliver Stoltz）回憶聽到第一聲槍響當下並表示「我很矛盾！當然我很高興看到所有人在這裡支持受傷的人，但我也有點害怕，這曾經是我可以去工作、快樂和度過美好時光的地方，但現在我甚至害怕前往這個地方」。

自襲擊事件發生後，菲爾德購物中心一直關閉，預計將於7月11日重新開放，此外，丹麥最大的連鎖電影院也暫停旗下所有影院營業，因為在襲擊中喪生的17歲男孩生前就在購物中心內的電影院工作，電影院官方在Facebook上表示「公司做出這一決定是出於對受害者的尊重」。

電影院 槍擊

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