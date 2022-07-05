我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海因KTV爆群聚疫情再封控 居民自嘲：疫情3部曲

芝國慶遊行槍手預謀多時 至少朝人群開了70槍

男砸逾11萬美元增高12公分及整形 網友驚激似明星

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子（左）花重本進行增高手術並整形（右）。現在被網友誇讚神似演員高橋一生。擷自ORICON NEWS
一位日本男子（左）花重本進行增高手術並整形（右）。現在被網友誇讚神似演員高橋一生。擷自ORICON NEWS

「又高又帥」是許多男人的夢想。雖然天生的外貌與身高先天限制，但近來醫療科技日新月異，也出現越來越多能夠幫人實現夢想的技術。有位日本男子，就靠著整形和增高手術，整個人外表不只煥然一新，也對自己更有自信。

根據日本媒體「ORICON NEWS」報導，目前從事男公關的男子「Yuuri」，過去曾經是個五短身材、其貌不揚的人。也因為長相不佳的關係，讓他一直得不到女性的青睞。為了改變自己，他決定砸下大筆金額，用合計1600萬日幣（約11萬7500美元）的價格，一口氣作了整形、增高手術。

透過整形，Yuuri強化鼻尖、縮短人中部位、除去斑點等等。又靠著增高手術，讓自己從158公分長到170公分。雖然在過程中，每天身體都痛的像發炎了一樣，還有想吐、倦怠感和發燒等症狀，但每天1厘米1厘米的長，加上社群網站上的鼓勵聲音，讓他得到了撐下去的信心。

靠著這些手術之後，Yuuri確實感受到在現實中，周圍的人對他產生截然不同反應。以前很多女性光是看他一眼，就急急忙忙想要離開，但整形過後從未有類似的狀況發生。過去曾經內向的自己，也開始感覺到有了自信，並且發現只要肯花錢和努力撐過療程，連外貌這種「天生注定」的條件都能夠改善。

許多網友們也表示「當今的時代連這種事都能辦到啦，5公分也好我也想高一點」、「好像高橋一生跟伊藤健太郎喔」、「居然能有這麼大的變化」、「才一年就能長成這樣」、「無限的可能性啊」、「療程真的太煎熬」、「真的不是網路抓來的照片嗎」。

手術 日本 社群網站

上一則

俄烏戰爭刺激另類需求 占星師客戶人數遽增

延伸閱讀

60多歲確診婦人又心肌梗塞 醫師著防護衣手術成功搶救

60多歲確診婦人又心肌梗塞 醫師著防護衣手術成功搶救
單側鼻塞、頻流鼻血 過敏性鼻炎好不了？竟是腫瘤作怪

單側鼻塞、頻流鼻血 過敏性鼻炎好不了？竟是腫瘤作怪
不需手術 北卡跨性別者可改出生性別

不需手術 北卡跨性別者可改出生性別
紐約足部整形中心代理各種名牌健體鞋質量保證 可量身訂製

紐約足部整形中心代理各種名牌健體鞋質量保證 可量身訂製

熱門新聞

一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

2022-06-28 16:36
澳洲女子克萊爾因遲遲找不到工作而無法繼承1200萬澳幣遺產。圖取自克萊爾妻子IG帳號。

澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

2022-06-29 12:39
退役美軍德瑞克。(美聯社)

赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

2022-06-30 15:06
中國三大航空集團——南航、國航、東航向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價327.57億美元，是近三年來中國民航業最大規模的客機訂單。(Getty Images)

空巴拿下超級大單 中國三大航空集團共訂購292架飛機

2022-07-01 13:50
丹麥首都哥本哈根一間購物中心驚傳槍擊事件，只見槍手神態自若、一派輕鬆地持槍在中心內漫步，嚇得民眾瘋狂逃竄。根據警方最新說法，目前死亡人數已升至3人、另外有3人受傷。(Getty Images)

不排除恐攻 民眾聞槍聲逃竄 哥本哈根商場槍擊案3死3傷

2022-07-03 21:15
梅鐸（左）正與曾是超模的妻子霍爾（右）辦離婚。（路透）

梅鐸妻為離婚「心碎痛苦」 怪他兒女挑撥離間

2022-07-02 12:36

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌照片曝光

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌照片曝光
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與