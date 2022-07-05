美歐中邀小馬可仕到訪 中國大使宣布援建計畫

菲律賓總統小馬可仕。(美聯社)

菲律賓總統小馬可仕上任後，美國、歐盟 、中國先後提出訪問邀請。中國外長王毅 訪菲將會見小馬可仕；中國大使也發送利多，表示北京 將援助菲國興建南部大城納卯市一座橋梁。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月30日就職當天，拜登總統（Joe Biden）透過副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婿任德龍（Doug Emhoff）送交親筆信，邀請小馬可仕訪問華府。

歐洲聯盟今天發布新聞稿表示，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）已透過歐盟駐菲大使貝隆（Luc Veron）於就職典禮當天致函小馬可仕，邀請他訪問布魯塞爾。

在此同時，小馬可仕政府持續與北京交好。

菲律賓外交部昨天發布聲明表示，應菲國新任外長馬納羅（Enrique A. Manalo）邀請，中國國務委員兼外交部長王毅今明兩天訪菲。王毅將成為馬納羅1日上任後會見的首位他國外交部長。

GMA新聞網報導，王毅此行將拜會小馬可仕，討論關鍵的雙邊議題，並代表中國國家主席習近平邀請小馬可仕訪問中國。

小馬可仕今天在就職後首場記者會上說，他和王毅將討論如何強化中菲關係，「找到解決我們之間衝突之道」。

小馬可仕表示，他向來主張，菲中關係不是只有單一面向，西菲律賓海爭議不是兩國關係的全部。

他說，菲中關係發展可以加入文化交流、教育交流，「甚至軍事（交流），如果那有用的話」。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

小馬可仕就職當天與率團訪菲的中國國家副主席王岐山會面。小馬可仕說，中國是菲律賓最強有力的夥伴。菲律賓新政府高度重視菲中關係，願推動雙邊關係再上新台階。

王毅訪菲前，中國駐菲大使黃溪連也發送利多。

黃溪連在臉書表示，中菲兩國今天簽署「納卯河橋梁詳細工程設計與施工監造諮詢服務」合約。這座橋梁由中國援建，施工高峰期預計僱用300到500名當地人；橋梁建成後，納卯市沿海區域東西向交通擁堵將大為緩解。

納卯市是菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）家族勢力範圍。現任副總統、杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）原任納卯市長。