配合重整 北歐航空在美聲請破產保護

北歐航空公司(SAS)在美國聲請破產。(美聯社)

北歐航空公司（SAS）今天表示，公司方面已在美國依據破產 法第11章聲請破產程序，以配合重整計畫。該公司機師昨天才為抗議減薪要求而發動罷工 。

北歐航空發表聲明說，為了「繼續執行（業務改革計畫的）重大內容，本公司和某些子公司自願聲請美國破產法第11章的破產保護」。

美國破產法第11章提供一個機制，以使公司能在法院監督下重整債務。

上述聲明說，北歐航空的「營運和航班不受破產聲請影響，公司方面將一如平常地服務顧客」；但也指出，機師工會昨天發動的罷工仍將繼續衝擊營運。

北歐航空執行長魏爾福（Anko van der Werff）發表聲明說：「目前的罷工使本已具挑戰性的情況更加棘手。破產法第11章的程序讓我們有了加速改革的法律工具，同時也能如同往常一般地繼續營運。」

機師在工會和公司當局的談判破裂後，昨天發動罷工，以抗議管理階層為配合公司重整而提出減薪要求。自2020年初爆發疫情 以來，北歐航空已連連虧損，公司重整是為了確保生存。

北歐航空昨天表示，機師罷工「估計將導致本公司所有預定航班取消將近50%」。