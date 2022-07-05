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日本新冠再新增逾3萬例 重回5月底疫情水準

中央社東京5日綜合外電報導
日本全境新冠疫情持續走高。(美聯社)
日本全境新冠疫情持續走高。(美聯社)

日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續走高，今天新增確診病例再度超過3萬例，重回5月底疫情水準。東京、大阪、沖繩等地新增病例同樣呈現增加趨勢。

日本富士新聞網自行統計，截至當地時間5日下午5時20分止，日本全境單日至少新增3萬2435例確診病例，繼5月26日後再度出現單日新增逾3萬例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增5302例確診病例，較上週二大幅增加2788例，也是繼4月28日以來單日新增再度逾5000例。

東京都今天新增確診病例已連續18天高於上週同日，最近一周平均單日新增3778.3例，是前一周平均的174.9%，顯示疫情正持續走高。

不只東京都，大阪府今天新增4523例確診病例，是繼5月10日後單日新增再度逾4000例，至今累計病例數102萬6538例，包括5215例死亡病例。

愛媛縣今天新增582例確診病例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數4萬6316例；至今累計病例數僅2萬1844例的島根縣，今天也以新增755例創當地單日新高紀錄。

熊本縣今天新增1589例確診病例，是繼2月8日以來再逾1000例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數11萬5878例，包括308例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2266例確診病例，較上周二的1744例增加522例，創周二新高紀錄，也是繼5月25日後單日新增再逾2000例，至今累計病例數26萬927例。

日本全境最近一周每10萬人口平均新增121.76人染疫，沖繩縣以692.34人連續102天高居日本各地之冠；島根縣以363.84人次之、熊本縣以319.34人排第3名。

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