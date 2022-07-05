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英國工黨：重新執政也不重回歐盟

中央社倫敦4日綜合外電報導
英國工黨領袖施凱爾。(美聯社)
英國工黨領袖施凱爾。(美聯社)

儘管民調顯示大多數英國受訪民眾認為脫歐後沒更好，英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）4日仍表示，就算工黨重新執政，英國也不會重新加入歐盟或它的單一市場和關稅聯盟。

法新社報導，施凱爾發表談話揭示工黨「讓脫歐帶來實效」的5點計畫，說再去討論英國該否脫歐的爭執「恐導致更多分歧」，並會從英國所面臨的挑戰「分心」。

施凱爾在歐洲改革中心（Centre for European Reform）智庫論壇上告訴與會者：「就算工黨執政，英國也不會重回歐盟；我們也不會加入歐盟單一市場和關稅聯盟。」

他在演講時說：「如果你總將目光集中於過去的紛爭，就無法向前邁進、發展國家、帶來改變，或贏回那些對政治失去信念者的信任。」

施凱爾的談話與最新的英國脫歐調查有關，調查顯示英國民眾普遍對脫歐後英國的表現及政府應對的不滿。

近期由英國市調公司「輿觀」（YouGov）所做民調指出，54%受訪者相信，英國歷經11個月過渡期，於2020年結束時脫歐、正式擺脫歐盟貿易條款與規範後的日子不如預期。

民調裡有3成是所謂「脫歐派」選民，當中61%的受訪者認為政府脫歐後的應對很糟。

此前近期另有好幾個民調也呈現與「輿觀」民調結果類似的觀點。

綜合「衛報」與「天空新聞網」（Sky News）等報導，工黨的做法是透過聚焦實用性而非再揭這道舊政治傷疤，淡化脫歐議題。

工黨尋求透過新協議消除北愛爾蘭大多數邊境檢查，讓低風險商品便捷進入北愛、簡化繁文縟節、強化英國國內投資、重拾與歐盟協商廣泛的安全協議、讓英歐間工作與生活更便捷等5個面向，讓英國進一步享受脫歐實際利益。

英國 脫歐 民調

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