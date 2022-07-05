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氣候變遷 伊比利半島出現千年來最乾燥天氣

中央社巴黎5日綜合外電報導
研究指出，氣候變遷驅使北大西洋上方的亞速高壓擴大，伊比利半島未來出現乾旱的風險增加。（中央社製圖）
研究指出，氣候變遷驅使北大西洋上方的亞速高壓擴大，伊比利半島未來出現乾旱的風險增加。（中央社製圖）

研究指出，氣候變遷驅使北大西洋上方一個大氣高壓系統範圍擴大，導致葡萄牙和西班牙部分地區出現1000年以來最乾燥氣候，恐怕將對當地葡萄酒和橄欖生產帶來嚴重影響。

法新社報導，北大西洋上方順時針方向旋轉的高壓帶亞速高壓（Azores High）對西歐天氣和長期氣候趨勢有著重大影響。

美國研究人員發表在英國期刊「自然地球科學」（Nature Geoscience）的一項新模擬研究發現，此一高壓系統「過去100年來已經劇烈改變，北大西洋氣候出現的這些改變過去1000年來史無前例」。

此一研究運用氣候模型對過去1200年進行模擬，發現這個高壓系統於人類溫室氣體汙染開始增加時，也就是約200年前開始涵蓋更大範圍。隨著全球暖化，此一趨勢於20世紀更為顯著。

作者群接下來又對保留在葡萄牙鐘乳石中的數百年雨量證據進行研究，發現亞速高壓規模擴大的同時，地中海西部的冬季也變得更乾燥。

研究引述預測指出，相關地區降雨到本世紀末可能還會進一步減少10%至20%，使得伊比利半島（Iberian Peninsula）在農業上成為「歐洲最脆弱一些地區其中之一」。

他們警告，由於溫室氣體濃度增加，亞速高壓系統在21世紀還會繼續擴大，這使得伊比利半島出現乾旱氣候的風險日增，對主要農作生產造成威脅。

作者群指出：「我們的研究結果對於預測21世紀西地中海水文變遷具有重大影響。」

對這個地區生態和經濟健全至為關鍵的冬雨正持續減少，尤其是在20世紀下半葉期間。

與此同時，研究預測2100年前西班牙南部橄欖產量將會減少30%。

紅酒酒莊已在想方設法適應氣候變遷，例如將葡萄園移到更高海拔地區，並且就更耐熱品種進行試驗。

去年春季霜凍嚴重，法國葡萄生長遭到破壞，科學家發現這更有可能是氣候變遷所造成的。由於葡萄更早出芽，因此也更容易受損。

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