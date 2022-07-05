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烏克蘭學者摘數學諾貝爾獎 史上第2名女性獲獎

中央社赫爾辛基5日綜合外電報導
烏克蘭學者維亞佐夫斯卡成為有「數學界諾貝爾獎」之稱的費爾茲獎得主之一。(美聯社)
烏克蘭學者維亞佐夫斯卡成為有「數學界諾貝爾獎」之稱的費爾茲獎得主之一。(美聯社)

烏克蘭學者維亞佐夫斯卡（Maryna Viazovska）今天與其他3名受獎者，共同獲得有數學界諾貝爾獎之稱的費爾茲獎（Fields Medal），成為史上第2名享此殊榮的女性。

法新社報導，維亞佐夫斯卡現年37歲，出生於烏克蘭首都基輔，職業為數學教授，她在芬蘭首都赫爾辛基頒獎典禮上接受此獎，同時在歐洲另一端，戰爭正在肆虐她的母國。

維亞佐夫斯卡是這個獎項設立80多年來，第2名獲此殊榮的女性。首位獲此獎項女性是伊朗出生的數學家瑪麗安．米爾札哈尼（Maryam Mirzakhani），她在2014年獲獎，3年後不敵癌症過世。

維亞佐夫斯卡1984年在烏克蘭出生，當時烏國仍是蘇聯的一部分，她自2017年以來一直在瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）擔任教授。

她在頒獎典禮上播放的影片中表示，當俄國當局2月入侵烏克蘭時，「我的人生從此改變」，她的姊妹已從基輔撤離。

在頒獎典禮上，她也向烏克蘭學界同袍茲丹諾夫斯卡（Yulia Zdanovska）致敬。茲丹諾夫斯卡是年輕數學家，與她在基輔師出同門，當俄國3月發射飛彈攻擊烏國城市哈爾科夫（Kharkiv）時，茲丹諾夫斯卡在戰火中喪生。

維亞佐夫斯卡指出：「尤莉雅（茲丹諾夫斯卡）是充滿光明的人，她的偉大夢想是在烏克蘭教導孩子們數學。」

「國際數學家大會」（International Congress of Mathematicians）原定在俄羅斯第2大城聖彼得堡頒發本屆費爾茲獎，並由俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）主席開幕。

在俄國當局2月底入侵烏克蘭後，幾百名數學家簽署公開信，抗議主辦城市選在聖彼得堡一事，隨後這場頒獎活動被移師赫爾辛基舉行。 

烏克蘭 俄國 諾貝爾獎

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