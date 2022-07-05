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不想受制於外國油氣價格 日韓英加強核電

國際組／綜合報導
南韓總統尹錫悅（中）6月22日參觀慶尚南道昌原市的斗山能源公司，觀看南韓自行研發的新一代核電機組模型。（歐新社）
南韓總統尹錫悅（中）6月22日參觀慶尚南道昌原市的斗山能源公司，觀看南韓自行研發的新一代核電機組模型。（歐新社）

南韓政府5日在國務會議中擬定新能源政策方向，目標在2030年前將核能發電占比，提升至30%以上，並將化石燃料進口依賴度從去年的81.8%，降至70%以下。

中央社報導，南韓產業通商資源部發布新聞稿表示，相關部會議定「新政府能源政策方向」，正式取代前朝非核路徑圖，改為積極活用核電。

根據新能源政策，南韓將重啟新韓蔚核電廠3、4號機建設工作，並在確保安全性前提下延續既有機組使用年限，目標在2030年前將核電占比從去年的27.4%，提升至30%以上。

南韓打算藉由提升核電占比，達成2030年溫室氣體減排目標，也規畫修法並設立專職機關處理核廢料。太陽光電、風電等再生能源比重目標預計在今年第4季確定。

由於火力發電原料大量依賴進口，為強化能源安全，南韓決定調降火力發電占比，由核電等其他能源取代，目標是2030年化石燃料進口依賴度從去年的81.8%，降至70%以下。

南韓總統尹錫悅日前出席北約組織峰會，與其他國家進行雙邊會談時大力推銷的核電合作也排入日程。除推動制定核電安全特別法，南韓希望在2030年前出口10部核電機組，並投入4千億韓元（約台幣98億元）開發小型核能反應爐。

從前政府就積極推動的氫能等再生能源產業也將持續發展，包括自主開發氫電池、氫能車、氫能船等核心技術，目標將國內新能源產業企業家數從2020年的2,500家，在2030年前提升至5千家，新增約10萬個工作機會。

俄烏戰爭衝擊下，依賴俄羅斯石油、天然氣的國家急尋替代能源，又希望降低碳排放，許多國家更依賴核能。國際原子能總署總幹事格羅西5月22日在世界經濟論壇官網發表評論文章指出，全球目前有超過50座核反應器正在興建，約30國正在積極考慮、計畫與準備興建核電廠，把核能視為長期可靠的低碳能源，以刺激就業機會、支撐經濟活動。

英國首相強生4月初承諾，英國將在2030年前新建8座核電廠，以停止對外國油氣的依賴，並大幅降低碳排與家庭能源費用。

日本首相岸田文雄本月3日談到因應電力供需窘迫狀況的能源政策時說，以安全作為大前提，「將最大限度利用核能」，但目前會利用既有的火力與水力發電廠來因應。

南韓 英國 石油

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