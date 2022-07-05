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日增逾1.2萬人確診 新加坡疫情又攀高峰

中央社╱5日專電
新加坡5日新增1萬2784人確診COVID-19，圖為當地一家購物商場內的人群。(中央社)
新加坡5日新增1萬2784人確診COVID-19，圖為當地一家購物商場內的人群。(中央社)

受到Omicron亞型變異株BA.4及BA.5傳播的影響，新加坡5日新增1萬2784人確診COVID-19，創下3月下旬以來新高。星國衛生部長王乙康表示，這波疫情已接近高峰。

根據衛生部晚間公布疫情數據，新加坡今天新增1萬2784人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），比6月28日新增1萬1504人染疫還多；這同時也是星國自3月22日新增1萬3166起確診病例以來，單日確診人數的新高。

綜合星媒報導，王乙康稍早在國會答覆議員有關疫情提問時表示，目前新加坡大約一半的確診案例感染BA.4及BA.5，預計到了下星期，感染這兩種亞型變異株的病患將占新增確診總數的7成到8成。

他指出，跡象顯示新加坡這波疫情已接近高峰或已達高峰；當局評估目前這波疫情不會比先前Omicron疫情嚴重。

新加坡Omicron疫情在2月底達到高峰後，確診案例數逐步穩定下降，星國政府決定自4月起擴大鬆綁邊境管制措施並解除大部分防疫措施。

但近期受到BA.4及BA.5傳播影響，新加坡確診病例數又開始攀升，王乙康先前預估7、8月左右可能出現新一波疫情，但這波疫情來得比預期早。

新加坡自6月28日新增逾萬人確診以來，過去幾天的單日確診人數介於5000多至9000多人之間，直到今天又再度破萬。

衛生部網站資料顯示，過去28天內新增的案例中，99.7%為輕症或無症狀。星國92%人口已完整接種，78%已接種追加劑。

面對新一波疫情，星國政府呼籲民眾至少要打滿3劑疫苗，特別是60歲及以上的年長者；另外，從7月18日起，政府也將再發送10劑免費快篩試劑給每戶家庭，鼓勵民眾定期自我檢測。

截至目前，新加坡累計148萬5964人確診；今天新增2起死亡案例，累計1421人病故。星國人口約550萬。

疫情 新加坡 Omicron

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