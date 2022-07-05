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英石油業抗議者再出招 將自己「黏」上國家美術館畫作

編譯張君堯／綜合報導
支持「Just Stop Oil」的2名年輕人當天下午2時半左右對倫敦國家美術館內英國風景畫畫家康斯特勃的「The Hay Wain」出手，他們跨過安全距離繩索並將自己黏在鍍金畫框外側。（Getty Images）
支持「Just Stop Oil」的2名年輕人當天下午2時半左右對倫敦國家美術館內英國風景畫畫家康斯特勃的「The Hay Wain」出手，他們跨過安全距離繩索並將自己黏在鍍金畫框外側。（Getty Images）

環保抗議團體「Just Stop Oil」的支持者繼在英國大獎賽（British Grand Prix）的銀石賽道上抗議後，4日又選擇在倫敦的國家美術館（National Gallery）進行抗議，並把自己與展覽品「黏在一起」。

衛報報導，支持「Just Stop Oil」的2名年輕人當天下午2時半左右對倫敦國家美術館內英國風景畫畫家康斯特勃（John Constable）的「The Hay Wain」出手，他們跨過安全距離繩索並將自己黏在鍍金畫框外側，工作人員隨後立刻將該空間的其他民眾疏散。

其中一位抗議者是23歲的杭特（Hannah Hunt），他坐在畫下、身穿印有「停止石油」口號的上衣並說道「我來這裡是因為我們的政府計畫在未來幾年內為40個新的英國石油和天然氣項目頒發許可證」，他補充說「當進一步的石油開採導致廣泛的作物歉收時，我們原有的『綠色宜人土地』將被遺忘，意味著我們將需要為食物而戰，追根究柢來說，新的化石燃料是政府的『死亡項目』，這幅畫的框架上有我塗的膠水，但政府手上也沾著鮮血」。

「Just Stop Oil」的支持者上周在格拉斯哥、曼徹斯特和倫敦等地皆進行抗議，而俄場倫敦國家美術館行動的前一天，5男2女在英國大獎賽進行第一圈時入侵銀石賽道後被捕。

環保抗議團體「Just Stop Oil」的支持者繼在英國大獎賽的銀石賽道上抗議...
環保抗議團體「Just Stop Oil」的支持者繼在英國大獎賽的銀石賽道上抗議後，4日又選擇在倫敦的國家美術館進行抗議，並把自己與展覽品「黏在一起」。（Getty Images）

英國 石油 美術館

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