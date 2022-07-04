普亭下令俄軍攻勢深入烏東 瑞典總理訪基輔

俄羅斯總統普亭。(路透)

俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）今天在俄軍拿下烏克蘭 東部戰略城市利西昌斯克（Lysychansk）後，下令將攻勢深入烏東頓巴斯（Donbas）地區。

此外，瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）首度訪問烏克蘭，在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）會面。

法新社報導，俄羅斯國防部長蕭依古（SergeiShoigu）在會談中告訴普亭，俄軍如今已完全掌控烏東盧甘斯克州（Lugansk）。

沒有跡象顯示俄國會停止戰鬥

普亭告訴蕭依古，部署當地的軍隊必須繼續行動。此舉顯示俄軍不會停止戰鬥，俄方現在將焦點放在整個頓內茨克州（Donetsk）。

普亭說：「各軍事單位必須按照先前批准的計畫執行任務，包括東部和西部軍團。我希望一切將持續朝計畫的方向發展，一如目前為止在盧甘斯克發生的那樣。」

烏軍昨天表示，在寡不敵眾和火力不足的情況下，為保護守軍性命，部隊被迫撤離利西昌斯克市。

澤倫斯基在深夜演說中談到俄軍加強攻勢，他說：「敵軍持續恐嚇（烏克蘭東北部）蘇米州（Sumy）、哈爾科夫市（Kharkiv）和整個（頓巴斯）地區的邊界地區。」頓巴斯地區由盧甘斯克州與頓內茨克州組成。

澤倫斯基表示：「我們必須突破。這是艱巨的任務，需要時間和超人的努力，但我們別無選擇。」

澤倫斯基：重建烏克蘭為民主世界共同任務

隨著俄烏戰爭進入第5個月，烏克蘭今天在瑞士舉行的重建會議上表示，烏克蘭預估需要7500億美元重建國家。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）在會議上告訴數十國領袖：「重建的主要資金來源，應該來自俄國和俄羅斯權貴被沒收的資產。」

澤倫斯基在影片演說中表示，重建烏克蘭是「整個民主世界的共同任務」，這是對「支持世界和平的最大貢獻」。

瑞典總理：不該讓俄國侵略行動取得進展

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，瑞典總理安德森今天曾走訪基輔市郊布查（Bucha）和博羅江卡（Borodyanka），這兩個城鎮先前傳出俄軍屠殺平民情事，後來烏軍收復這兩地。

澤倫斯基在社群平台Telegram發文說，「很高興和安德森會面！這是她首訪基輔，非常有收穫」，並感謝安德森支持烏克蘭。

路透社提到，安德森表示，結束戰爭最好的辦法是加強對烏克蘭的支持，以及對俄羅斯的施壓。她今天在與澤倫斯基的記者會上表示，「我們願進一步制裁」俄羅斯，並說不應該讓俄國的侵略行動取得進展。

瑞典日前與芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO），安德森說，可能要花一年時間才能成為正式會員國。