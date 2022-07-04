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馬克宏內閣改組乏新氣象 挨批革新力道不足

中央社 巴黎4日綜合外電報導
法國總統馬克宏今天進行內閣改組，但外交、財財和國防等部長未變動。在男女比例各半的41名內閣官員中，大多由馬克宏陣營不同派系政治人物擔綱，幾乎不見重大革新氣象。Getty Images
法國總統馬克宏今天進行內閣改組，但外交、財財和國防等部長未變動。在男女比例各半的41名內閣官員中，大多由馬克宏陣營不同派系政治人物擔綱，幾乎不見重大革新氣象。Getty Images

法國總統馬克宏今天進行內閣改組，但外交、財財和國防等部長未變動。馬克宏4月展開第二任期，6月便遭遇國會大選輸掉絕對多數，他尋求藉由調整內閣重振勢力。

法新社報導，儘管馬克宏終於向公眾壓力妥協，換掉遭控性侵的團結與社會凝聚部部長阿巴德（Damien Abad）；但在男女比例各半的所有41名內閣官員中，其他職位大多由馬克宏陣營不同派系政治人物擔綱，幾乎不見重大革新氣象，使得新內閣恐怕不足以扭轉他的弱勢。

新面孔除了接替阿巴德的法國紅十字會會長康布（Jean-Christophe Combe），以及急診科醫生布勞恩（Francois Braun）接任衛生部長；歐洲事務部長則由經濟合作暨發展組織（OECD）首席經濟學家布恩（Laurence Boone）取代效忠馬克宏的波恩（Clement Beaune），後者轉任交通部長。

馬克宏的前總理菲力普（Edouard Philippe）親近盟友之一、翁熱（Angers）市長貝修（Christophe Bechu）獲任環境部長。但綠色和平法國分部（Greenpeace France）指出，貝修「既無綠色轉型利害關係相關經驗，也幾乎從未對氣候或環境的國內與國際議題表達立場」。

法國極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）指責說，「那些失敗的（官員）全都」回鍋政府。法國共產黨總書記魯塞（Fabien Roussel）則告訴LCI電視台：「感覺他們只是用同一批人重啟爐灶。」

法國文化（France Culture）電台政治評論員瑟斯（Frederic Says）在推特（Twitter）發文寫道，這次內閣改組是馬克宏「給子弟兵的訊息：效忠就會有獎勵」；但他提醒，接下來幾個月內就會面臨挑戰，新法能否在國會通過很可能由少數幾票左右。

新內閣的第一個考驗將在6日到來，屆時總理柏納（Elisabeth Borne）將向國會提出施政計畫。其後是否會按往例舉行高風險的信任投票，馬克宏政府仍未表態。

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