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龐培歐憂北京宣傳攻勢 不戰而削弱台灣主權

中央社 柏林4日專電
前國務卿龐培歐在倫敦表示，美國應拋棄對台灣的戰略模糊，俄羅斯出兵烏克蘭證明模稜兩可反而更危險。（中央社檔案照片）
前國務卿龐培歐在倫敦表示，美國應拋棄對台灣的戰略模糊，俄羅斯出兵烏克蘭證明模稜兩可反而更危險。（中央社檔案照片）

國務卿龐培歐在倫敦表示，美國應拋棄對台灣的戰略模糊，俄國出兵烏克蘭證明模稜兩可反而更危險，不過他憂心中國利用宣傳攻勢，無需出兵就成功削弱台灣的主權。

前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天在英國保守派智庫「政策交流」（Policy Exchange）舉辦的座談會表示，可以想像俄國入侵烏克蘭，會讓中國國家主席習近平下令重新評估中國攻打台灣的能力。

儘管在國務卿任內沒有成功推動，龐培歐說，他一直相信美國應該拋棄對台灣的戰略模糊；他說，既然習近平對台灣屬於中國一部分的立場這麼清楚，美國也應該面對現實，說清楚台灣到底屬於中國或者是一個獨立的國家

龐培歐強調，俄國出兵烏克蘭的教訓是模稜兩可反而更危險，因為周遭國家沒人知道發生衝突時該如何反應；模糊只會讓獨裁政府更有機可乘，讓民主國家難以及時回應，這點習近平也很清楚。

龐培歐還提醒，台灣的議題還牽涉到九段線、菲律賓、日本等周邊區域和國家，本身是複雜的地緣政治問題，絕不是只有台灣島本身。

關於台灣，龐培歐最後警告，他最擔心的不是中國海軍直接登陸台灣，而是中國用類似拿下香港的方式，透過宣傳和情報攻勢掌握安全單位、監禁人民和控制政權，讓台灣事實上成為中國的一部分，這樣子幾年後台灣的主權已經被削弱。

龐培歐 國務卿 烏克蘭

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