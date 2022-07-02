挪威郵輪撞上冰山 乘客驚呼：鐵達尼號2.0

「挪威太陽號」（Norwegian Sun）在阿拉斯加撞上冰山。30日，船隻已停靠在西雅圖維修。(美聯社)

挪威郵輪 旗下的「挪威太陽號」在阿拉斯加撞上冰山的影片在網上瘋傳，一名乘客在船撞到冰山後驚呼「鐵達尼號2.0」，由於碰撞造成損壞，郵輪公司縮短原定行程。

「挪威太陽號」（Norwegian Sun）6月25日駛向阿拉斯加哈伯德冰川 （Hubbard Glacier）時，船身意外與一座小冰山（growler）擦撞。

（影音來源：Fox 5 YouTube頻道）

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）將「小冰山」定義為從較大的冰川或冰棚上脫落的一塊冰。

小冰山通常跟一輛卡車差不多大，而且不容易察覺，因為它們露出水面的部分通常不到3呎（91.44公分）。

挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）發言人告訴「今日美國報」（USA Today），這艘郵輪「被濃霧包圍，能見度有限，導致船身與小冰山發生碰撞」。

這艘長258公尺的郵輪先是掉頭回到阿拉斯加的朱諾（Juneau）進行檢查，公司主管確認船隻可以繼續行駛後，緩慢返回西雅圖 ，已於6月30日抵達。