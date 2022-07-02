有錢也不能任性 為貝佐斯「超級遊艇」拆橋計畫暫告吹

荷蘭鹿特丹今年2月傳出計畫暫時拆除一座有著紀念碑地位的橋樑，以便亞馬遜創辦人貝佐斯一艘造價4.3億歐元的新超級遊艇能夠開向大海。但當地媒體日前報導，業者已經知會市府，正在取消相關後勤計畫，「至少目前如此」。路透資料照片

荷蘭鹿特丹2月傳出計畫暫時拆除一座有著紀念碑地位的橋樑，以便亞馬遜 創辦人貝佐斯 一艘造價4.3億歐元（約4.48億美元）的超級遊艇能夠開向大海。但荷蘭時報（NL Times）日前報導，造船業者Oceanco已經知會市府，正在取消相關後勤計畫，「至少目前如此」。

據轉述，荷媒《忠誠報》（Trouw）依據資訊自由申請獲得文件報導Oceanco已知會市政府，正在取消目前的超級遊艇運輸後勤計畫，「至少目前如此」（At least for the time being）。Oceanco據報對相關計畫引起的社會不安感到措手不及，稱造船廠工人因此感覺受到威脅，還擔心故意破壞的可能性。

貝佐斯向造船業者Oceanco訂製的127公尺長超級遊艇有3個桅杆、高約40公尺，完工後將成為世界上第二大的帆船遊艇。這艘船目前正在阿爾布拉瑟丹（Alblasserdam）建造，但因為體積過於龐大，無法通過當地稱為「De Hef」的康尼謝夫橋（Koningshaven Bridge）橋下。

Oceanco當時申請拆除一部分橋梁以便遊艇通過，部分居民對此則感到相當不滿，有人一度在臉書發起活動，稱一旦造船廠讓貝佐斯的超級遊艇下水，就要邀請眾人去扔雞蛋 。儘管發起人事後承認自己的諷刺笑話變得「失去控制」，但他仍對一些鹿特丹居民所鍾愛的橋梁可能受到破壞感到十分惱怒。