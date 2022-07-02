越戰50年後 「燒夷彈女孩」接受最後一次皮膚治療

1972年6月8日，美聯社記者黃幼公拍下一個全身赤裸的小女孩在街上狂奔的照片，上了全球各大報的頭版，後來獲得普立茲獎，也成為越戰最著名的象徵之一。美聯社

1972年6月8日，美聯社記者黃幼公（Nick Ut）拍下的一張越戰照片震驚世人：年僅9歲的潘金福（Kim Phuc Phan Thi）當時被燒夷彈波及，背部大量灼傷，全身赤裸痛苦奔跑，該張照片也成為越戰中最具代表性的一張。越戰至今已過半世紀之久，潘金福本周接受燒燙傷專家的最後一次皮膚治療。

據《NBC 6 South Florida》報導，現年59歲的潘金福一直生活在持續疼痛和活動受限的情況下，本周她將在美國邁阿密皮膚病學與雷射研究所接受第12輪也是最後一輪的雷射治療。

潘金福表示，她希望「每個人都能帶著愛、希望與寬恕生活，如果每個人都能學會這樣生活，我們根本不需要戰爭」。

她曾說自己很痛恨那張照片，並為被拍到裸體而感到醜陋和羞愧，往後的日子也因為精神創傷和難以忍受的身體疼痛，一度有自殺傾向。潘金福1990年代移居加拿大 ，隨後成立國際基金會，為受到戰爭影響的兒童提供醫療援助包括心理輔導。

據了解，潘金福燒傷後共做了17次手術 ，在醫院裡面住了一年多才回家，並於2015年開始於美國邁阿密以雷射治療背部皮膚。

潘金福上個月接受CBC採訪時說，「我不再是戰爭的受害者。我是一名倖存者。我覺得我50年前是戰爭受害者，但50年後，我是一名朋友、幫手、母親、祖母和呼籲和平的倖存者。」