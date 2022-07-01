空巴拿下超級大單 中國三大航空集團共訂購292架飛機

中國三大航空集團——南航、國航、東航向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價327.57億美元，是近三年來中國民航業最大規模的客機訂單。(Getty Images)

隨着國際國內航班加速恢復，民航業正在加快布局起飛。中國三大航空集團——南航、國航、東航 1日晚間公告，已與法國空巴（Airbus）簽訂購買協議，將分別向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機。

初步統計，南航、國航、東航採購價格分別約為122.48億美元、122.13億美元、127.96億美元。總價327.57億美元。這是近三年來中國民航業首次宣布如此大規模的客機訂單。

根據昨日提交給證券交易所的文件，南航此次訂購的飛機將於2024年至2027年交付，其中2024年交付30架，2025年交付40架，2026年交付19架，2027年交付7架，並將另外租賃19架A320NEO系列飛機；

國航和其子公司深航（合計購買96架，分別購買64和32架）的交付時間分別為2023年至2027年和2024年至2026年；東航的交付時間為2024年至2027年，其中，2024年計畫交付28架，2025年計畫交付31架，2026年計畫交付34架，2027年計畫交付7架。

據了解，此次訂單為南航史上最大數量、最高金額的單筆訂單。實際交易中空巴給予南航較大優惠幅度，本次購買飛機的實際價格將低於上述基本價格。

對於本次飛機交易的理由及影響方面，南航董事會認為，本次飛機交易符合本公司十四五規划制定的機隊發展策略，經公司綜合評估，當前是飛機引進談判的有利窗口期，公司利用當前時機有利於爭取更佳購機條件，本次飛機交易有助於增強本公司市場競爭力；本次飛機交易的條款是公平合理的，符合本公司和全體股東的整體利益。

南航公告稱，不考慮可能基於市場環境和機齡而對機隊作出的調整，南航集團可用噸公里（ATK）計算，本次購買96架A320NEO系列飛機將使本集團運力增長約13.0%。

據了解，南航上一次購買飛機，是2019年8月30向中國商飛購買35架ARJ21-700飛機。基本價格合計為13.3億美元。除了國產飛機外，向全球飛機制造巨頭波音、空巴購買飛機的合作均在2017年。

東航公告稱，飛機引進後，部分飛機還將用於執飛日韓、東南亞 等周邊國際航線 ，有助於公司優化航線網路。 國航公告稱，本次交易將使本集團運力增長約10.4%。