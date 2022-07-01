暗中流通資金 普亭盟友逾10億元資產遭美凍結

圖為俄羅斯權貴克里莫夫的遊艇。（Getty Images）

美國今天凍結一間與俄羅斯 權貴克里莫夫（Suleiman Kerimov）有關、價值超過10億美元的公司，並說這名俄國 總統普亭的盟友利用這間位於美國的公司來暗中流通資金及投資。

法新社報導，美國財政部 表示，活躍於俄國政壇的億萬富翁克里莫夫暗中管理位於德拉瓦州的Heritage Trust，這家公司將資產投入多家大型上市公司。

美國財政部官員說，2017年成立的Heritage Trust透過空殼公司和在歐洲設立、低調神秘的基金會將資金帶來美國。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）矢言，「就算俄羅斯菁英躲在代理人和複雜的法律安排後面」，美國也會持續採取行動。

葉倫在聲明中表示，美國對於「那些資助和受益於俄羅斯對烏克蘭戰爭的人，將積極執行多邊協調下的制裁措施」。

克里莫夫先前因涉嫌洗錢，以及他在俄國政府中的角色，從2018年起遭到美國制裁。幾週前，斐濟將一艘與克里莫夫有關、價值3億美元的超級遊艇移交美國。

普亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭後引發西方國家一連串制裁措施，美國和歐洲國家紛紛加強打擊俄國權貴。