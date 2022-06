闖空門被逮…小偷哭訴「當天生日」 居民買蛋糕幫慶生

一般民眾遇到竊賊闖入會立刻報警,但一群住在印度 新德里的社區居民卻一反常態,選擇幫一位竊賊祝賀生日,甚至買來蛋糕慶祝。居民為竊賊慶生的畫面近日在推特 上瘋傳,雖然事後該影片被指出早在2020年就曾有媒體報導,但這部影片依然引發熱烈討論,更有許多網友指責當地居民不該為竊賊慶生。

根據CNN-News18報導,印度新德里一社區的居民發現三名竊賊正設法鑽過窗戶闖入公寓,奮力追趕下成功逮住一人,其餘兩人則順利逃跑。唯一被抓到的竊賊不斷哭泣,說家中父親早逝,沒有穩定收入,且當天是他的生日才會鋌而走險,一番話引起眾人的惻隱之心,不僅決定原諒他,還特地為他慶祝生日。

慶生畫面被拍攝下來後於推特曝光,影片中居民們一面圍繞在略顯緊張的竊賊身旁,一面齊聲唱著生日快樂歌,還可聽見站在竊賊旁的一名男子用印地語說,他們正在為住宅區抓到的小偷慶祝生日,蛋糕上則寫有「小偷」二字,一旁還擺放了該男子使用的鉗子、鑰匙等犯罪工具,據悉在切完蛋糕後,他就被移交給警方了。

不過該報導也指出,這起事件最早由「印度時報」(Times of India)於 2020 年刊登,隨著舊影片在推特上重新流行,也在網上掀起新一波討論,一些網友稱讚當地居民非常友善,另一派網友則譴責此舉可能會讓竊賊心存僥倖而再次犯罪,「誰知道犯罪和情況到底是什麼,我希望他很快就被移交給警察 了」、「我們生活在文明社會,個人覺得這不值得稱讚」。還有網友指出,當地居民並非出於善意才幫竊賊慶生,而是刻意羞辱他,「慶祝生日還反覆唱著小偷,這才是居民們的本意」。

New Delhi society residents celebrate the birthday of a chor who confessed while burglary that it was his bday today. Later on he was handed over to the police 😂😂😂😂 pic.twitter.com/XQPhjTgEKT