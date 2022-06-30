乘客「連續2次報錯地址」 計程車司機意外逮到詐欺犯

62歲計程車司機齋藤克載到一名形跡可疑的少年，隨即通報總公司並請他們報警，沒想到竟意外逮到詐欺犯，立下大功。(截取自NTV NEWS24 YouTube頻道)

日前，日本 一名計程車司機載到一名形跡可疑的少年，少年在行車途中一直與他人保持通話，更不斷變更目的地，且連續兩次報錯地址，讓計程車司機起疑心。少年最後在一神社附近下車，司機認為該地沒什麼人車，不是一般民眾會落腳的地點，隨即通報總公司並請他們報警，沒想到竟意外逮到詐欺 犯，立下大功。

根據日本媒體「NST新潟綜合電視台」、「NTV NEWS24」報導，事件發生在5月25日，62歲計程車司機齋藤克巳在新潟縣燕市一帶行駛，當天晚間9點一名17歲的少年搭上他的車，一上車就口誤報錯地址，齋藤當時沒有想太多就朝目的地行駛，卻見少年不斷與他人通電話，到達下車地點後又要司機等他15分鐘，行跡相當可疑。

少年再次回到車上後又報了另一個地址，不料再次發音錯誤、報錯地名，讓齋藤起了疑心。詭異的是，開到一半少年又要司機掉頭、換另一個目的地，兜了一圈終於抵達指定的神社附近後，少年又再度請齋藤等他10分鐘，但卻遲遲沒有回來，讓齋藤認為「案情並不單純」。

齋藤表示，他在這附近開車多年，甚少遇到有人連續兩次唸錯目標地址的情況，且少年說著從未聽過的方言，下車地點又選在人煙稀少、相當安靜的住宅區，讓他相當不安。齋藤想起曾聽過類似的犯罪事件，第一時間就向總公司回報狀況，總公司也立刻向警方報案，逮捕可疑的17歲少年。

警方調查後發現，該少年是名詐欺犯，曾冒充成一名老婦人的孫子，成功從老婦人手中騙得100萬日圓（約7372美元），所幸有警覺心高的齋藤，才能幫助警方成功逮捕犯人。本月27日，當地警察 局也向齋藤及其公司發了感謝信，感謝他的英勇作為。