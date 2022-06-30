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印尼總統先後訪烏俄 幫澤倫斯基傳話給普亭

中央社莫斯科30日綜合外電報導
俄國總統普亭在莫斯科接待到訪的印尼總統佐科威。(美聯社)
俄國總統普亭在莫斯科接待到訪的印尼總統佐科威。(美聯社)

印尼總統佐科威今天在俄羅斯首都莫斯科表示，他把烏克蘭總統澤倫斯基的訊息傳達給俄國總統普亭。但佐科威未提供進一步細節，也沒有人出面說明訊息內容為何。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）在莫斯科攻打烏克蘭逾4個月後接待到訪的佐科威（Joko Widodo）。自從俄國開始承受西方空前制裁以來，俄國就試圖把重心轉向亞洲和非洲。

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佐科威與普亭會面後表示：「我把澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統的訊息傳達給普亭總統。」

佐科威說，他表達自己「樂意」協助這兩位領袖展開「溝通」。

他在莫斯科表示，「儘管外部局勢依然艱難，邁向和解與展開對話仍然重要」，印尼希望「這場戰爭迅速結束」。他並呼籲全世界領袖恢復合作精神。

佐科威29日拜訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），接著到莫斯科與普亭會面。普亭今天讚揚他與佐科威的對話「富有成效」，還說他「相信今天達成的協議，將進一步強化俄羅斯與印尼的夥伴關係」。

普亭4月宣布受邀參加G20峰會後，雅加達當局受到西方排除普亭與會的施壓。澤倫斯基29日對佐科威說，他將出席G20峰會，不過具體取決於還有誰會參加，他指的人是普亭。

普亭 印尼 G20峰會

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