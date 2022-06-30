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莫斯科新商場不見國際時尚品牌 俄國消費者坦然

中央社莫斯科30日綜合外電報導
圖為一名俄羅斯女子行經莫斯科市中心的一家服裝店。圖為示意圖，非新聞當事照。法新社
圖為一名俄羅斯女子行經莫斯科市中心的一家服裝店。圖為示意圖，非新聞當事照。法新社

俄羅斯首都莫斯科市郊一座新開幕而閃閃發亮的購物中心，很容易注意到沒有西方時尚品牌進駐。但這裡的消費者表示，他們幾乎不懷念那些品牌。

莫斯科2月底決定派遣成千上萬名部隊攻打烏克蘭後，從阿迪達斯（Adidas）到颯拉（Zara）等連串國際時尚品牌已暫停在俄羅斯業務，美國運動服飾商耐吉（Nike）等少數品牌則已決定退出當地市場。

在這座位於科夫里諾（Khovrino）的商場，購物女子莫斯庫諾娃（Alexandra Moskunova）告訴路透社：「我們是否要有它們（國際品牌），我抱持中立。沒有它們我也能開心。」

另一位顧客史塔卡諾娃（Irina Stakhanova）則表示：「我其實只喜歡H&M和另個我不記得名字的品牌。我不是一定要買外國貨，我只是需要適合我且好看的商品讓自己心情好。」

莫斯科現在見不太到民眾情緒需要鼓舞的跡象。街頭藝人仍在唱歌表演，餐廳外用區客人滿到人行道上，且隨著氣溫衝上攝氏30度，克里姆林宮附近一個噴泉可見到莫斯科人沖涼。

然而，在莫斯科最受歡迎的購物街區，西方奢侈品牌大門緊閉依舊顯眼。

俄羅斯奢侈品零售商水星集團（Mercury）擁有的TsUM百貨公司，是俄國人還能買到正版國際品牌奢侈品的僅存地點之一。

法國品牌香奈兒（Chanel）在俄羅斯的門市已全數關閉，但它在TsUM百貨裡還留有一個櫃位，目前展售少數幾只手錶。但一名婉拒曝光身分的工作人員透露，這些商品賣完就沒有了。

她說：「我們只剩下先前買進的庫存。我們以前客人很多，現在是你唯一還能買到香奈兒商品的地方。」

香奈兒如同許多其他品牌，3月初便已以「當前局勢日益令人擔憂」為由暫停在俄羅斯業務。

俄羅斯消費者表示，有些國際品牌結束在俄羅斯業務，例如27日正式退出的法國運動用品零售商迪卡儂（Decathlon），這令人遺憾，但他們會適應。

迪卡儂的客人馬戈梅特（Magomet）說：「這當然很可惜。制裁去死。人們丟了工作，包括我在內。但一切都好，所有問題都會解決，俄羅斯加油。」

俄羅斯 零售商 時尚

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