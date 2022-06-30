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強生稱普亭若為女性就不會侵烏 普亭：想想鐵娘子

中央社倫敦30日綜合外電報導
英相強生。(美聯社)
英相強生。(美聯社)

俄羅斯總統普亭今天以英國前首相「鐵娘子」佘契爾夫人為例子，駁斥現任英國首相強生的指控，即如果普亭是女性就不會入侵烏克蘭的論調。

普亭（Vladimir Putin）訪問土庫曼期間，在今晨的記者會中指出，佘契爾夫人（Margaret Thatcher）決定出兵收復福克蘭群島（Falklands）是對強生（Boris Johnson）前述論調的反證。

強生昨天表示，普亭決定對烏克蘭發起所謂的「特別軍事行動」是「有毒男子氣概的完美例子」，並嘲諷普亭的大男人主義。

➤➤➤普亭是女人就不入侵烏克蘭？俄諷英相該讓佛洛伊德研究

普亭對此予以反擊並告訴記者：「我只想回憶一下近代歷史事件，當時佘契爾決定為了福克蘭群島而對阿根廷發動軍事行動。所以，一個女人做出了採取軍事行動的決定。」他駁斥強生的說法「不完全準確」。

他也繼續批評英國40年前採取的軍事行動，以軍事回應阿根廷奪取位於南大西洋、人口稀少的英國海外領土福克蘭群島的企圖。

普亭問道：「福克蘭群島在哪裡？英國在哪裡？佘契爾的行動完全是受到帝國野心和（渴望）確認他們的帝國地位所左右。」

莫斯科當局一再抨擊西方對於前南斯拉夫、阿富汗和伊拉克等國的軍事干預，認為這是西方帝國主義和虛偽的例證。

普亭 英國 烏克蘭

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