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義大利專家：精液可能是猴痘感染媒介

中央社羅馬30日綜合外電報導
義大利研究人員表示，初步結果顯示精子是猴痘傳播媒介。(美聯社)
義大利研究人員表示，初步結果顯示精子是猴痘傳播媒介。(美聯社)

最早在人體精液中發現猴痘病毒的義大利研究人員表示，他們正進行擴大篩檢，初步結果顯示，精子確實可能是猴痘傳播媒介。

專研傳染病的羅馬斯帕蘭札尼研究所（Spallanzani Institute）一個團隊在本月2日刊登的研究報告中揭露，確診猴痘的4名男性病患中，有3人的精液檢測出病毒的去氧核糖核酸（DNA）。

研究所所長維亞（Francesco Vaia）表示，團隊其後擴大研究工作。他還說，在接受研究的16人中，有14名男性病患的精子發現猴痘病毒。

維亞接受法新社訪問時說，「這個發現告訴我們，精子出現病毒並非罕見或偶然現象」；他並指出，「猴痘可在性行為中因直接接觸皮膚病變而傳染，但我們的研究顯示，精液也可能是傳播媒介。」

自5月初以來，非洲西部和中部國家以外地區出現了大量猴痘病例，其中多數都在西歐。今年已有50多國向世界衛生組織（WHO）通報超過3400例確診病例，以及1例死亡病例。

世衛指出，迄今絕大多數病患都是有過同性性行為的男性，年齡較輕，主要居住在都會區，且身處「群聚社交和性網絡」之內。

世衛正調查精液驗出猴痘陽性反應的病例，但仍堅稱，病毒主要是透過密切接觸傳播。

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