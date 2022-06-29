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德州卡車偷渡釀53死 黑心駕駛竟想「裝倖存者」躲警察

2015年巴黎恐攻130死 IS主嫌被判無期徒刑

中央社／巴黎29日綜合外電報導
恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）2015年11月13日晚間在巴黎大開殺戒，造成130人死亡，法國法院判處唯一生還成員無期徒刑。圖為事發後在德國法蘭克福，法國領事館前擺放的悼念花束中一張卡片上用德文寫著「為什麼？」（新華社）
恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）2015年11月13日晚間在巴黎大開殺戒，造成130人死亡，法國法院判處唯一生還成員無期徒刑。圖為事發後在德國法蘭克福，法國領事館前擺放的悼念花束中一張卡片上用德文寫著「為什麼？」（新華社）

恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）2015年11月13日晚間在巴黎大開殺戒，造成130人死亡，法國法院今天判處唯一生還成員無期徒刑，給倖存者與留下心靈創傷的法國一些交代。

路透報導，阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）被認定犯下恐怖主義與謀殺罪，沒有提早獲釋的可能性，這是法國最嚴重的刑事判決，先前只有4次做出這類判決。

2015年11月13日，伊斯蘭國鎖定巴塔克蘭劇場（Bataclan）、6家酒吧與餐廳以及法國國家體育場（Stade de France）展開襲擊；協助策劃攻擊的另19名男子也被判有罪，刑期為兩年到無期不等。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）說：「正義終於得到伸張。」

她說：「面對非人道行徑，以正義回應讓我們的城市與國家陷入哀悼的攻擊，是我們民主國家的力量。巴黎會緬懷，並永遠支持受害者與受害者家屬。」

巴塔克蘭劇場遭遇攻擊造成90人死亡，倖存者德努沃（Arthur Denouveaux）說，這是公平的判決。擔任受害者協會負責人的德努沃告訴記者：「這對我們有幫助。」但也說：「這無法療癒每個傷口。」

伊斯蘭國承認犯下巴黎系列攻擊。阿布岱斯蘭在受審之初自稱是伊斯蘭國「戰士」，但後來向受害者道歉，並在庭上說，他在最後一刻選擇不引爆他的炸彈背心。不過，根據調查與聆訊結果，法院的看法與他的說法不同。

法官佩里耶斯（Jean-Louis Peries）說：「法庭認為那個炸彈背心故障。」他還說，阿布岱斯蘭「因成為恐怖組織成員而有罪」。

除了阿布岱斯蘭以外，所有攻擊者都引爆身上炸藥，或在犯案時、犯案後被警方擊斃。

這起判決仍可上訴，被告的一些律師也暗示會考慮上訴。長達120頁的判決書將於明天公布。

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