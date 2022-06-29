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被控助納粹殺數千人 101歲集中營警衛判刑5年

中央社布蘭登堡28日綜合外電報導
現年101歲、曾在德國納粹集中營擔任警衛的男子舒茲（圖右），被控是數千名囚犯遭到殺害的共犯，今天遭判處5年刑期，是被控在大屠殺期間犯下戰爭罪的最年長受審者。法新社
現年101歲、曾在德國納粹集中營擔任警衛的男子舒茲（圖右），被控是數千名囚犯遭到殺害的共犯，今天遭判處5年刑期，是被控在大屠殺期間犯下戰爭罪的最年長受審者。法新社

現年101歲、曾在德國納粹集中營擔任警衛的男子舒茲，被控是數千名囚犯遭到殺害的共犯，今天遭判處5年刑期，是被控在大屠殺期間犯下戰爭罪的最年長受審者。

法新社報導，舒茲（Josef Schuetz）被控在1942到1945年間，於位在柏林以北歐倫寧堡（Oranienburg）的薩克森豪森（Sachsenhausen）集中營擔任警衛期間涉嫌參與納粹大屠殺，謀殺至少3500人，遭判處有罪。

不過由於他年事已高，不太可能入獄服刑。

現居住在布蘭登堡邦（Brandenburg）的舒茲辯稱自己是無辜的，稱他「絕對沒做任何事」，甚至沒有在這處集中營工作過。

他昨天在審判結束時說：「我不知道我為什麼在這裡。」

但主審法官萊希特曼（Udo Lechtermann）表示，他確信舒茲曾在薩克森豪森工作，並「支持」在集中營犯下的暴行。

萊希特曼說：「整整3年來，你親眼目睹囚犯被折磨和殺害。由於你在集中營瞭望塔的位置，經常吸進火葬場排放的濃煙。任何試圖從集中營逃走的人都會被槍殺，所以每位警衛都屬主動參與謀殺。」

薩克森豪森集中營在1936到1945年之間關押過20多萬人，包括猶太人、羅姆人（Roma）、異議分子和同性戀者。

根據薩克森豪森紀念博物館的資料，在蘇聯部隊解放薩克森豪森集中營之前，有數萬名囚犯死於強迫勞動、謀殺、醫學實驗、飢餓或疾病。

納粹 醫學 博物館

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