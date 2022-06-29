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囚犯燒床墊引起火災 哥倫比亞監獄暴動增至52死

中央社哥倫比亞圖爾瓦29日綜合外電報導
哥倫比亞西南部圖爾瓦市（Tulua）一所監獄28日發生暴動，至少52名囚犯喪生，現場鋪滿屍袋。 美聯社
哥倫比亞西南部圖爾瓦市（Tulua）一所監獄28日發生暴動，至少52名囚犯喪生，現場鋪滿屍袋。 美聯社

哥倫比亞西南部圖爾瓦市（Tulua）一所監獄28日發生暴動，死亡人數已增至52人。當局稱，囚犯中有人燒床墊引發大火，導致慘重傷亡。

哥倫比亞國家感化和監獄局（INPEC）局長卡斯特亞諾斯將軍（General Tito Castellanos）表示，這場悲劇發生在凌晨兩點左右，暴動的囚犯縱火，意圖阻止警察進入監獄圍牆。

大火和濃煙導致多人傷亡，其中包括數名獄警。目前已知有52人死亡，26人受傷。有些傷者燒傷面積極大，情況非常嚴重。

卡斯特亞諾斯告訴哥倫比亞國家廣播網（RCN）：「他們點燃床墊，沒有估計可能造成的後果，很不幸事情就這樣發生了。」他說，消防人員已控制住火勢。到晚間，法醫小組已進入監獄嘗試辨認遺體。

監獄外，數十名囚犯家屬聚在一起焦急等待，希望知道親人的訊息。獄方已提供一份倖存者初步名單。有家屬告訴當地媒體，關在建築物裡的人明知可能引起火災還燒床墊，這似乎不合邏輯。

另有說法指犯人之間爆發鬥毆，一名囚犯憤而放火燒床墊，引發大火。受火災影響的監獄區域有180名犯人。卡斯特亞諾斯讚揚獄警努力控制火勢並協助囚犯逃往安全的地方。他說，若不是他們，「結果會更糟」。

致命的監獄暴動在拉丁美洲司空見慣。哥倫比亞鄰國厄瓜多自2021年初以來，已有近400名囚犯在6次暴動中喪生。

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