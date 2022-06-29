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澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲女子克萊爾因遲遲找不到工作而無法繼承1200萬澳幣遺產。圖取自克萊爾妻子IG帳號。
澳洲女子克萊爾因遲遲找不到工作而無法繼承1200萬澳幣遺產。圖取自克萊爾妻子IG帳號。

澳洲一名女子因為「不務正業」，因而無法繼承父親留下的1200萬澳幣（約826萬美元）遺產。女子近期出面替自己辯護，聲稱是因為自己的性別偏好，才找不到工作。

據《每日郵報（Daily Mail）》報導，現年26歲的克萊爾（Clare Brown）近期因為父親過世，本該繼承1200萬澳幣遺產，卻因遲遲找不到工作無法繼承。克萊爾的父親生前是證券經紀人，他在生前表示，希望克萊爾找份工作，並且要對社會有所貢獻，才願意讓她繼承遺產。雖然父親十分富有，讓克萊爾就讀菁英私立女子中學，甚至帶她環遊世界，但現在的克萊爾卻和妻子在雪梨的德魯伊特山租屋，當地是澳洲著名的貧名窟。

由於妻子是殘疾人士，因此兩人靠政府的補助度日，除此之外，父親生前還會每月給兩人500澳幣（約335美元）補貼生活費用。克萊爾有一對雙胞胎表哥，父親生前要求他們作為遺產的執行者，其中一人現在住在克萊爾父親位於達令角（Darling Point）的豪宅中。他們宣稱克萊爾與妻子之前破壞該房產，認為克萊爾的妻子很有問題。表哥吉米表示，克萊爾的37歲妻子宣稱自己患有自閉症，每天需要服用各種藥物，自從克萊爾與她結婚，精神狀況就持續惡化。

克萊爾表示，因為自己的性向受到仇視及排擠，根本不可能在社會上找到工作，她說自己也患有過動症與高功能自閉症，所以無法面對人群。她的妻子也說，克萊爾連生活自理都有問題，需要列清單才不會忘記要做的事。現在克萊爾甚至控告自己的信託基金，要求因為自身狀況可以免除需工作才能繼承的條款，她不滿的表示，自己根本是最窮的億萬富翁。

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