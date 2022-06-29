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16小時談判 歐盟首長就氣候法立場達成協議

易起宇
歐盟27國環保部長在經過逾16小時的徹夜談判，就五項有關打擊氣候變遷的法案立場達成共識。 路透
歐盟27國環保部長在經過逾16小時的徹夜談判，就五項有關打擊氣候變遷的法案立場達成共識。 路透

歐盟各國29日對五項有關對抗氣候變遷的提案達成協議，支持2035年前逐步停售燃油新車，也將籌措數百億歐元資金，為低收入戶民眾免除碳費。

路透報導，歐盟27個會員國的環境部長經過逾16小時談判後，就五項提案的共同立場達成協議。這些法案是一套廣泛計畫的一環，目標是在2030年前大幅減少溫室氣體排放量。歐盟成員國將支持這項計畫的核心方案，包括立法要求2035年起在歐盟銷售的新車須為零碳排，屆時將禁止銷售使用內燃機引擎的新車。

歐盟各國將與歐洲議會展開協商，這些提案可能成為歐盟的法律；在此之前，歐洲議會已表示支持2035年新車零碳排目標。

各國部長也支持建立一個新的歐盟碳市場，以對運輸和建築物使用的汙染燃料課徵碳費；這個新市場可能在2027年啟用，比原定計畫晚一年。各國也同意成立規模590億歐元的基金，免除低收入居民在2027至2032年間的碳費。

歐盟各國也接受歐盟執委會的提案，把2030年前減少碳排放的目標提高至61%，並將減碳範圍擴大至航運業；各國也同意讓歐盟更容易介入的規定，以因應碳價飆漲。

各國首長也支持另外兩項法案，包括提高歐盟對各國特定產業設定的碳排目標，以及增加森林等天然碳匯。

歐盟 低收入 減碳

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