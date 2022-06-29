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歡迎美國人來墮胎 谷歌搜索「搬到加拿大」暴紅

中央社／溫哥華28日電
包括阿拉巴馬、喬治亞等八州通過新的墮胎限制，多地示威者舉牌爭取墮胎權。(路透)
包括阿拉巴馬、喬治亞等八州通過新的墮胎限制，多地示威者舉牌爭取墮胎權。(路透)

根據谷歌趨勢（Google trend）數據顯示，美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，美國保守派執政的各州陸續出手禁止墮胎程序，許多美國人考慮移居加拿大

包括「從美國搬到加拿大有多難」、「搬到加拿大要花多少錢」和「在加拿大墮胎是否合法」的搜索量均激增。其中「我可以搬到加拿大嗎」的搜索量增加了180%，而「從美國搬到加拿大」的搜索量增加了90%。

來自南達科他州（South Dakota）的搜索量最多，其次是新墨西哥州（New Mexico）、羅德島州（Rhode Island）、佛蒙特州（Vermont）和俄亥俄州（Ohio）。

除了美國人對這項裁決的普遍憤怒外，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）亦公開譴責美國最高法院推翻「羅訴韋德案」的決定。杜魯道推文說：「從美國傳來的消息令人震驚。我的心與數百萬現在將失去墮胎合法權利的美國婦女同在。我無法想像你現在感受到的恐懼和憤怒。」

加拿大為想要墮胎的美國人敞開大門。聯邦家庭、兒童和社會發展部長古爾德（Karina Gould）發言人發聲明說：「來到加拿大的美國人如果有需要，可以獲得醫療服務。」

聯邦公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）於5月曾對記者說，他已與加拿大邊境服務局 （CBSA）商討，以確保尋求墮胎的美國人能夠安全進入加拿大。

加拿大最高法院於1988年作出一項裁決，使墮胎合法化。1990年代初，當時執政的保守黨政府曾嘗試立法禁止墮胎（生死攸關的情況除外），但沒能成功。由於加拿大整體民意傾向支持墮胎，因此從那以後，加拿大政黨均不願改變現狀，儘管有保守派人士企圖重啟辯論墮胎的議題，但也都遭到黨內自行滅火消音。

這兩天短影音串流平台TikTok上已經有許多加拿大用戶向需要墮胎服務的美國人伸出友善之手。

一名TikTok 用戶在影片中貼文說：「致我的美國好友：我住的地方離密西根邊境20分鐘路程，如果你想周末來，我可以給你一個安全的空間。」加拿大的TikTok用戶使用#wegodowntogether標籤為美國人提供一個住宿和休養恢復的地方。

加拿大的墮胎費遠低於美國，根據安省墮胎診所聯盟發言人艾根（Carolyn Egan）的介紹，加拿大診所的收費為500加拿大幣（約388美元）。根據密西根婦女中心（Women’s Center of Michigan）的數據，該州的墮胎費用為600至900美元。

加拿大 墮胎 TikTok

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