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台海開戰會支持出兵協防台灣？民調：澳洲人意見分歧

編譯徐榆涵／綜合報導
澳洲外交政策智庫「洛伊國際政策研究所」28日公布調查報告顯示，如果台海發生戰爭，略超過半數的人支持澳洲出兵保衛台灣免受中國入侵，但也有近半數民眾表示反對。（歐新社）
澳洲外交政策智庫「洛伊國際政策研究所」28日公布調查報告顯示，如果台海發生戰爭，略超過半數的人支持澳洲出兵保衛台灣免受中國入侵，但也有近半數民眾表示反對。（歐新社）

澳洲外交政策智庫「洛伊國際政策研究所」28日公布調查報告顯示，如果台海發生戰爭，略超過半數的人支持澳洲出兵保衛台灣免受中國入侵，但也有近半數民眾表示反對。

洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的調查結果指出，如果中國入侵台灣，51%的人表示支持澳洲出兵協防台灣，而47%的人表示反對。

彭博資訊報導，儘管民調顯示澳洲人對中國的信任創歷史新低，但對捲入衝突的不安依然存在。

疫情以來，澳洲人對中國的態度急劇惡化，只有12%的人表示他們相信中國會在全球事務中採取負責任的行動。2018年時，52%的澳洲人表示他們對中國有信心。

近年來，澳洲人對國際衝突的態度和該地區發生衝突的可能性也發生巨變。根據調查，只有53%的人表示他們在面對世界大事時感到安全，低於2010年的92%。

整體而言，75%的澳洲人表示，他們認為中國很可能在未來20年內對澳洲構成軍事威脅，高於2018年的46%，創下歷史新高。

此外，對美國同盟的支持度也創下歷史新高，87%的民眾表示美軍對澳洲安全很重要。在接受調查的人中，65%的人表示他們相信美國會在國際是中做正確的事，僅次於英國、日本和法國，且低於2011年的83%。

而大多數受訪民眾表示，他們也擔心美國干預澳洲的政治進程，90%民眾稱美國的政治不穩定會對澳洲未來造成嚴重或重要威脅。若美國決定介入台海戰爭，大多數澳洲人表示他們將選擇保持中立。

澳洲 疫情 民調

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