韓澳領袖會談 討論對中關係設定

韓國總統尹錫悅(右)與澳洲總理艾班尼斯進行雙邊會談。(歐新社)

正在西班牙馬德里參與北大西洋公約組織（NATO）峰會的韓國總統尹錫悅與澳洲 總理艾班尼斯（Anthony Albanese）進行雙邊會談，會中討論與中國關係應如何設定，以求在避免敵對同時促進基於利益的具未來性合作。

尹錫悅與艾班尼斯在西班牙時間28日下午3時50分會面，韓聯社報導，尹錫悅在致詞時提到，韓澳政府都是剛上任的新政府，希望能為兩國關係發展緊密合作。艾班尼斯與尹錫悅一樣都是今年5月就職。

首次出國參與國際外交場合的尹錫悅，原先規劃與芬蘭進行第一場雙邊會談，因故取消後改由與澳洲的雙邊會談為這次官方行程揭開序幕。

韓國總統辦公室官員稍早向媒體表示，韓澳雙方將就建交61週年討論進一步發展雙邊全面戰略夥伴關係，並強調澳洲在韓戰時是繼美國之後第二個決定派兵支援的友邦，對韓國的自由民主及朝鮮半島安全是相當重要的合作夥伴。

澳洲作為美國主導的「四方安全對話」（Quad）一員，近期對中國維持強硬態度，艾班尼斯這次與尹錫悅的會談重點之一也包括對中國關係設定。

官員表示，韓國及澳洲未來如何設定與中國關係，如何在避免敵對狀況下與包括中國在內的區域內國家，基於利益發展具未來性的合作關係，是這次討論內容之一。

尹錫悅也會就北韓 核問題請求澳方合作。在北韓核問題上，尹錫悅重申透過實現北韓完全非核化達成和平目標的大原則，希望澳洲與國際社會一致堅決反制北韓挑釁。

此外，尹錫悅預計就釜山申辦2030年世界博覽會爭取澳洲協助。澳洲雖無世博會申辦投票 權，但對具投票權的太平洋島國論壇（PIF）的11個成員國具相當影響力。