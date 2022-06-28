情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

位於倫敦的碎片大廈（The Shard）有72層樓，是英國 最高的建築物，從碎片大廈觀景台放眼望去，可以將泰晤士河沿岸美景盡收眼底，然而近日一對男女公然在碎片大廈廁所內發生性行為，甚至將3分鐘激情片上傳至成人網站，引發當地民眾嘩然，紛紛要求碎片大廈業者嚴格徹查此事。

根據英國媒體《每日星報》報導，一對情侶在碎片大廈廁所內公然做愛，女方更緊貼碎片大廈的玻璃，看著外面的絕美夜景與男方忘情地發生性行為，男方也毫不避諱將親密行為的畫面全部錄下。

事後這對情侶將3分鐘激情片上傳至成人網站Pornhub供人欣賞，影片已累計高達26萬人觀看，《每日星報》指出，可能倫敦橋地區的眼尖路人或拿望遠鏡的民眾已經看到這幕不雅畫面，但沒人出面制止這種誇張行徑。

影片曝光後引發當地民眾不滿，許多人要求碎片大廈管理人員嚴辦此事，還要禁止這對情侶不能再進入碎片大廈，「這太噁心了，我不敢相信他們在這樣一個公共場所這樣做」。不過，碎片大廈則回應「我們不會針對此事發表評論」。

事實上，碎片大廈廁所不是第一次「淪為砲房」，《每日星報》也加碼披露，在2013年2月1日碎片大廈正式開幕之前，工人們就在一場派對後的廁所裡發現了一條黑色丁字褲。