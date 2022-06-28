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荷蘭歐洲藝術博覽會遭武裝搶匪打劫 2嫌被捕

中央社海牙28日綜合外電報導
在荷蘭舉行的歐洲藝術博覽會，遭武裝搶匪襲擊。(歐新社)
在荷蘭舉行的歐洲藝術博覽會，遭武裝搶匪襲擊。(歐新社)

荷蘭東南部城市馬斯垂克舉行的歐洲藝術博覽會，今天遭武裝搶匪襲擊。影片和照片顯示，4名穿著得體的犯嫌用大錘砸碎一個展示櫃，並拿著看似手槍的東西威脅人們。

警方表示，他們已逮捕到兩人，正在搜尋其他共犯。

影片來源：YouTube The Mirror

荷蘭林堡省（Limburg）警方在推特上發文稱：「警方正在調查馬斯垂克歐洲藝術博覽會（TEFAF）可能的武裝搶劫案。據信有4名嫌犯涉案。現在許多單位正在搜索他們。」

警方表示，為抓捕犯嫌，他們已關閉附近多條道路和一處主要公路隧道。

歐洲藝術博覽會（The European Fine Art Fair, TEFAF）是歐洲最大的藝術博覽會之一，通常吸引數以萬計訪客參觀。荷蘭媒體稱，搶匪鎖定的展示櫃內有來自倫敦一家珠寶商的物品。

這個藝術博覽會已營運了30多年，在經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦後，於今年恢復舉辦。

影片顯示，4名男子戴著扁帽和眼鏡明顯是為了偽裝，砸破一個珠寶展示櫃。其中兩人向一名旁人揮舞看似武器的東西，對方則試圖用一個裝滿鮮花的大玻璃花瓶進行干預。

社群媒體上的照片顯示，展覽會場有個破碎玻璃櫃。

一名參觀者史塔生（Jos Stassen）告訴荷蘭廣播基金會（NOS），他今天前去展覽會場，想安靜地欣賞藝術品。

NOS引述他表示：「通常展覽很安靜…很平靜，但我突然聽到許多噪音，轉身後突然看到那些人。其中一人開始敲打，其他人則把人們嚇跑，每個人都很害怕。我還見到一把武器。整件事發生的很快，持續時間很短，不過我現在還有點發抖。」

這並非TEFAF首次成為犯罪分子鎖定的目標。2011年的博覽會，一家倫敦珠寶商價值86萬歐元（當時約120萬美元）的一枚戒指和一條鑽石項鍊被偷。

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