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芬蘭和瑞典樂觀 土耳其將不再阻撓加入北約

中央社赫爾辛基／馬德里28日綜合外電報導
爭取加入北大西洋公約組織的芬蘭和瑞典，今天對土耳其在西班牙馬德里北約峰會上可能改變否決態度表示樂觀。歐新社
爭取加入北大西洋公約組織的芬蘭和瑞典，今天對土耳其在西班牙馬德里北約峰會上可能改變否決態度表示樂觀。歐新社

爭取加入北大西洋公約組織的芬蘭和瑞典，今天對土耳其在西班牙馬德里北約峰會上可能改變否決態度表示樂觀。總統拜登已安排屆時與土耳其總統厄多安進行會談。

白宮證實，拜登在北約（NATO）峰會期間，將與厄多安（Tayyip Erdogan）會談；兩位北約國家外交官說，他們預期屆時美方將設法突破因土國反對芬、瑞2國入會所形成的僵局。此次峰會將在今天稍後開幕，進行到30日。

在俄羅斯入侵烏克蘭的此時，土耳其令人意外地反對這兩個北歐國家入會，使力求團結的此次北約峰會蒙上了陰影。倘若芬、瑞2國成功入會，將是數十年來歐洲安全的最大變局。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在赫爾辛基告訴記者：「一般看法是，討論的狀況有所改善，這應該表示，雙方已比較能夠相互諒解。」他指的是外交官之間的會談。

瑞典外長林德（Ann Linde）更告訴「瑞典日報」（Svenska Dagbladet）：「我們對一個可能出現的情況已有準備，那就是今天也許會有好事發生，但也可能需要比較長的時間。」

厄多安預定在馬德里會見北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）和尼尼斯托；史托騰柏格表示，「我們希望能獲致進展」。

土耳其方面的主要要求是，芬、瑞2國不再支持境內的庫德族武裝團體，並解除對土國的某些武器禁運。

這些條件目前正是外交行動積極協調的事項，因為北約盟國設法要使芬、瑞2國迅速入會，以強化應對俄羅斯的力量，特別是在波羅的海。一旦芬、瑞入會，可使北約在此一海域取得軍事優勢。

北約 瑞典 拜登

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