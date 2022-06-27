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聯合國海洋會議登場 秘書長警告全球海洋陷危機

中央社里斯本27日綜合外電報導
聯合國海洋會議在里斯本登場。(美聯社)
聯合國海洋會議在里斯本登場。(美聯社)

針對如何讓日益衰弱的全球海洋健康復原，一場延遲已久的會議今天在葡萄牙首都里斯本登場。聯合國秘書長古特瑞斯在聯合國海洋會議上表示，世界海洋正處於危機之中。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在聯合國海洋會議（UN Ocean Conference）的開幕全體會議上告訴數千名決策官員、專家和倡議人士：「今天我們面臨的是我所說的海洋緊急情況。」他描述海洋如何受到氣候變遷和汙染的嚴重衝擊。

人類續存仰賴健康的海洋。人們呼吸的氧氣50%由海洋產生，海洋也為數十億人提供每天必要的蛋白質和營養。

海洋覆蓋地球70%的表面，也減輕氣候變遷對陸地生命的影響，但代價龐大。

地球上二氧化碳排放量過去60年增加50%，其中約1/4的二氧化碳汙染由海洋吸收；但這造成海水變酸，威脅到水生食物鏈和海洋吸收碳的能力。

此外，全球暖化帶來的過度高溫90%以上由海洋吸收，這引發了大規模的海洋熱浪，殺死了珍貴的珊瑚礁，並使得缺氧的死亡海域擴大。

世界銀行（World Bank）的藍色經濟全球負責人豐陶柏特（Charlotte de Fontaubert）說：「我們才剛剛開始了解氣候變遷將對海洋健康造成多大的破壞。」

更糟糕的是，根據聯合國環境規劃署（United Nations Environment Programme，UNEP）的數據，大量汙染投入海洋仍無止境，包括每分鐘有相當於一輛垃圾車容量的塑膠投入。

而根據經濟合作暨發展組織（OECD）最新一份報告，按照目前的趨勢，到了2060年，全球每年的塑膠垃圾量將接近現在的3倍，來到10億噸。

目前連在北極冰層和最深海溝中的魚類體內都可以發現的塑膠微粒，估計每年殺死了100萬多隻海鳥和10萬多頭海洋哺乳動物。目前討論中的解決方案，包括回收再利用及對全球塑膠生產設限。

為期5天的聯合國海洋會議由葡萄牙和肯亞聯合主辦，原定2020年4月舉行，會議上全球漁業也將成為焦點。

美國非政府組織海洋保育組織（Oceana）的首席科學家馬修斯（Kathryn Matthews）告訴法新社：「至少有1/3的野生魚類遭到過度捕撈，不到10%的海洋受到保護。」

聯合國 氣候變遷 蛋白質

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